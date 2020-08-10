Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военкор Семен Пегов задержан в Минске 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 9 часов назад
Военкор Семен Пегов задержан в Минске
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал видео задержания в Минске своего коллеги, автора проекта WarGonzo журналиста Семена Пегова.
«На этом видео зафиксировано задержание моего друга и брата, журналиста Семена Пегова, (автора проекта WarGonzo). Его тащат за руки по земле. С ночи о нем ничего неизвестно. Телефон его недоступен», — написал в Telegram Коц.
Ранее руководители сразу нескольких российских СМИ, в том числе RT и Daily Storm, сообщили о задержании своих сотрудников в ходе беспорядков в Минске.
Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех — 6,02%. Явка составила 84,23%.
При этом Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии и отказалась признавать победу Лукашенко. Сам Лукашенко сделал первое заявление после выборов.
После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем.
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Эксперт счел сомнительной версию об отключении интернета в Белоруссии из-за границы Эксперт счел сомнительной версию об отключении интернета в Белоруссии из-за границы США призвали власти Белоруссии не применять силу к протестующим США призвали власти Белоруссии не применять силу к протестующим В «МТС-Беларусь» заявили о проблемах со связью В «МТС-Беларусь» заявили о проблемах со связью
Комментарии
СНГ , В мире , Светлана Тихановская , Александр Коц , Семен Пегов , Александр Лукашенко , СКР , Деловая газета "Взгляд" , Комсомольская правда , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
КГБ сообщил о покушении на Тихановскую
КГБ сообщил о покушении на Тихановскую
Авербух продаст дом ради Арзамасовой
Авербух продаст дом ради Арзамасовой
Словакия высылает российских дипломатов
Словакия высылает российских дипломатов
Российских дипломатов вышлют из Словакии
Российских дипломатов вышлют из Словакии
Видео
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
00:54
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
00:12
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
01:24
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
00:21
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
00:21
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
00:36
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
Происшествия
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
02:42
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
В мире
Иран призвал Европу заплатить за украинский самолет
03:40
Иран призвал Европу заплатить за украинский самолет
В мире
Супруга Плющенко станцевала на стеклянном столе
00:16
Супруга Плющенко станцевала на стеклянном столе
Шоу-бизнес
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
00:49
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение