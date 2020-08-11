«Дни Батьки подошли к концу»

Британский эксперт критикует западные государства за то, что они не оказали поддержки оппозиции на выборах в Белоруссии . Также он ставит вполне очевидный вопрос, а что же теперь делать Западу в данной ситуации?

Трудно поверить, что президент Беларуси Александр Лукашенко сохранит свое полу-ласковое полу-раздраженное прозвище «Батька» после его вчерашней победы на президентских выборах: сфальсифицированных, на грани фарса и спровоцировавших жестокие уличные протесты по всей стране. Несмотря на утверждения, что он бежал из страны, «последний диктатор Европы» пережил ночь, но сегодня его режиму наступает конец.

Лукашенко более или менее прочно устроился в Беларуси с 1994 года, и под его руководством страна оставалась странным советско-капиталистическим гибридом. Некоторые улицы до сих пор носят имя Маркса, полиция политической безопасности все еще называется КГБ, в экономике доминируют большие государственные предприятия, но есть анклавы процветающего предпринимательства.

Его личный контроль над страной был основан на классических приемах диктаторов: лояльные многочисленные силы безопасности, элиты, для которых его выживание выгоднее ухода, населению предложена стабильность в обмен на покорность, в случае сопротивления нет перспективы победить.

Это объясняет его кажущееся необдуманным решение не просто сфальсифицировать выборы, прошедшие в воскресенье, а сделать это поразительно откровенно. У Лукашенко на этих выборах был только один реальный соперник: тридцатисемилетняя Светлана Тихановская , которая решила баллотироваться после того, как ее муж Сергей Тихановский был арестован за то, что выступал против действующего президента. У Светланы нет политического опыта и программы, кроме свергнуть «Батьку» и провести новые свободные и честные выборы. Однако она неожиданно стала популярным кандидатом, чье самообладание, храбрость и призыв нашли отклик у народа, потерявшего терпение.

Успех Тихановской не объясняется исключительно усталостью от президента, чье время давно прошло, хотя она отчасти помогла. Никак не повлиял на него тот факт, что обещание Лукашенко о росте средних доходов в два раза за ближайшие пять лет прозвучало обманом для людей, чьи реальные доходы снижались годами. Без сомнения помогла странная и неэффективная реакция Лукашенко на covid-19. Печально известно его заявление о том, что водка, баня и вождение трактора сдержат вирус.

Успех Тихановской объясняется тем, что люди увидели шанс изменить ход вещей. Шестидесятипятилетний Лукашенко в ходе предвыборной кампании казался все менее уверенным в себе, а иногда ему было явно не по себе. Контрпродуктивной нелепостью были его заявления о том, что за политической оппозицией стоят «иностранные силы», а также арест 33 российских бойцов, по-видимому направлявшихся в Африку, по обвинению в участии в предполагаемом гнусном заговоре.

Самой большой угрозой для любой диктатуры является надежда. Вдохновляющая компания Тихановской, на ряду с признаками смятения и разлома в режиме, позволили белорусам представить будущее без Лукашенко.

В ответ диктатор пошел на все. Минск был практически превращен в вооруженный лагерь, куда со всей страны свезли спецназ и армейские подразделения. После целого дня напряженной и ничем не прикрытой фальсификации выборов, когда независимым наблюдателям был запрещен доступ, голоса подсчитывались тайно, а госслужащих привозили для голосования на автобусах, объявили, что Лукашенко не просто выиграл, а одержал триумфальную победу, набрав 80% голосов. Тихановская же набрала только 9,9%.

Конечно, это абсурд. Может быть даже прямая противоположность реального результата. Однако это была последняя ставка Лукашенко, и нужно было действовать наверняка. Ему необходимо было выглядеть могущественным, чтобы он мог относиться к выборам и, соответственно, к электорату с презрением и не понести за это наказание.

Уровень насилия на вчерашних протестах был, возможно, предсказуем. Сейчас вопрос в том, что случится через день и через неделю. Если демонстрации смогут сдержать, службы безопасности останутся лояльными, а элиты — сплоченными, Лукшенко сумеет пока удержаться. Однако это только отсрочит неизбежное. Лукашенко не сможет восстановить легитимность, а трон из штыков не просто неудобен, он делает монарха зависимым от тех, кто ими владеет. С политической точки зрения Лукашенко — ходячий мертвец.

Ситуация вызовет международную проблему. Москва не имеет абсолютно никакого желания аннексировать Беларусь, так как это удобный регион для транзита отмытых денег на Запад и контрабанды санкционных продуктов на восток, и считает ослабленного, но живого Лукашенко лучшим выбором. Россия не может и не будет принимать тот факт, что государство-сателлит из так называемого «ближнего зарубежья» уйдет к Западу.

Европейский союз осудит насилие и мошенничество. Однако насколько серьезными будут санкции и иные попытки свергнуть Лукашенко? Уже этим утром я получил сообщение от моего контактного лица в Европейской службе внешних связей. Он подозревает, что его коллеги, хотя и громко осуждают репрессии, скрещивают пальцы в надежде, что Лукашенко сможет удержать контроль, и таким образом им не нужно будет заниматься этой проблемой.

Но однажды им придется. Дни «Батьки» подошли к концу.