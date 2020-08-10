Силовики избили сидевшую на лавочке в Минске пару

Видеозапись, снятую очевидцами из окна дома, опубликовал Telegram-канал «NEXTA Live».

Парень с девушкой сидели во дворе на лавочке в районе станции метро «Молодежная», когда к ним подбежали бойцы ОМОН. Силовики повалили их на землю, начали бить ногами и дубинками. При этом некоторые из них выкрикивали фразы «дома сидеть надо», «вот вам и перемены, *****».

Затем правоохранители подбежали к проезжавшему рядом велосипедисту и сбили его. Как отмечает канал, они сломали велосипед, а молодого человека избили и оставили лежать на асфальте.

Ранее Telegram-канал «NEXTA Live» сообщил о первом погибшем в ходе протестов в Минске. По предварительной информации, погиб один молодой человек. Также сообщалось, что на улицах города появились раненые участники протестов, некоторые из них в крови ожидают приезда скорой помощи.

Протестующие в Минске начали расходиться, движение автомобилей частично восстановлено.