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Силовики избили сидевших на лавочке в Минске парня и девушку 

Lenta.ru 23 минуты назад
Силовики избили сидевшую на лавочке в Минске пару
Фото: ТАСС
Видеозапись, снятую очевидцами из окна дома, опубликовал Telegram-канал «NEXTA Live».
Парень с девушкой сидели во дворе на лавочке в районе станции метро «Молодежная», когда к ним подбежали бойцы ОМОН. Силовики повалили их на землю, начали бить ногами и дубинками. При этом некоторые из них выкрикивали фразы «дома сидеть надо», «вот вам и перемены, *****».
Затем правоохранители подбежали к проезжавшему рядом велосипедисту и сбили его. Как отмечает канал, они сломали велосипед, а молодого человека избили и оставили лежать на асфальте.
Ранее Telegram-канал «NEXTA Live» сообщил о первом погибшем в ходе протестов в Минске. По предварительной информации, погиб один молодой человек. Также сообщалось, что на улицах города появились раненые участники протестов, некоторые из них в крови ожидают приезда скорой помощи.
Протестующие в Минске начали расходиться, движение автомобилей частично восстановлено.
Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 81 процента голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.
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СНГ , В мире , Происшествия , Александр Лукашенко , Минск
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