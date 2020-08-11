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Тихановская призвала сторонников не выходить на площади и соблюдать закон 

РИА Новости и ещё 17 8 часов назад
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила своих сторонников быть благоразумными.
"Белорусы, я призываю вас к соблюдению законов, я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", — сказала политик в своем втором за сутки видеообращении.
Сегодня стало известно, что Тихановская отправилась в Литву, где находятся ее дети. В первом ролике она подчеркнула, что приняла это решение самостоятельно.
Ее доверенное лицо Ольга Ковалькова прокомментировала РИА Новости, что выбора не было, это «организовали» белорусские власти. По ее словам, Тихановская уехала с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая до этого находилась в СИЗО. Но в «заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», добавила Ковалькова.
По данным белорусского ЦИК, на прошедших в воскресенье выборах Тихановская набрала 10,09% голосов, уступив действующему президенту Александру Лукашенко (80,08%). Ее команда отказалась признать результаты и призвала к мирной передаче власти.
В белорусских городах вторые сутки продолжаются массовые несанкционированные акции протеста против итогов голосования. Митингующие строят баррикады и отказываются расходиться, для их разгона силовики используют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Самая сложная обстановка — в Минске, там один человек погиб, многие находятся в больницах.
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Комментарии
СНГ , В мире , Светлана Тихановская , Ольга Ковалькова , Александр Лукашенко , Мария Мороз , ФСИН , РИА Новости , Литва , Москва
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