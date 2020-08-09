Военную технику в Минске накануне выборов сняли на видео 

Житель Минска снял на видео колонну военной техники, входящие в город накануне президентских выборов. Видео опубликовано в Telegram-канале издания Tut.by.

На кадрах видно стоящие на дороге в городе военные машины. «Вот так происходят в Беларуси выборы», — комментирует оператор видео, подчеркивая, что ему не стыдно снимать. Мужчина также утверждает, что он «полтора месяца собирал подписи дежурил под участками и фиксировал нарушения».

Ранее стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, соперница действующего лидера государства Александра Лукашенко , скрылась в целях безопасности. Она покинула свою квартиру и сейчас находится в окружении членов своего штаба и журналистов в столице Белоруссии.