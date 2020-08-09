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Военную технику в Минске накануне выборов сняли на видео 

Lenta.ru 20 минут назад
Военную технику в Минске накануне выборов сняли на видео
Фото: ТАСС
Житель Минска снял на видео колонну военной техники, входящие в город накануне президентских выборов. Видео опубликовано в Telegram-канале издания Tut.by.
На кадрах видно стоящие на дороге в городе военные машины. «Вот так происходят в Беларуси выборы», — комментирует оператор видео, подчеркивая, что ему не стыдно снимать. Мужчина также утверждает, что он «полтора месяца собирал подписи дежурил под участками и фиксировал нарушения».
Ранее стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, соперница действующего лидера государства Александра Лукашенко, скрылась в целях безопасности. Она покинула свою квартиру и сейчас находится в окружении членов своего штаба и журналистов в столице Белоруссии.
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Тихановская — жена блогера Сергея Тихановского, который сам хотел баллотироваться, но был арестован. В СИЗО находится еще один претендент на президентский пост, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало также не был допущен к выборам и бежал из страны, опасаясь политических преследований.
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Комментарии
СНГ , Армия , В мире , Войска , Александр Лукашенко , ФСИН , Минск
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