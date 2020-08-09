Почему артисты РФ отказались выступать в Белоруссии

Поэт и певец Юрий Лоза рассказал, почему российские артисты отказались принимать участие в концерте в Белоруссии накануне выборов.

По его словам, концерт был отменен из-за отсутствия финансирования.

— У нас никто бесплатно не работает, бесплатно вообще ничего не бывает. Если для зрителей это мероприятие бесплатное, то кто-то все же его оплатил. Артистам ведь тоже нужно кормить свои семьи. Скорее всего, финансирование сняли, вот и все, — пояснил Юрий Лоза.

Он также уточнил, что на концерте скорее всего планировалось провести предвыборную агитацию, поэтому люди не захотели на него приходить.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал, почему он и Валерия отказались выступать на концерте в Белоруссии.

Ранее стало известно, что певец Леонид Агутин не будет выступать в Белоруссии в ближайшее время. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. Музыкант обратился к жителям республики и заявил, что запланированный на 8 августа концерт будет отменен по «многочисленным и настоятельным просьбам».

Концерты российских артистов должны были состояться в ряде белорусских городов накануне выборов президента республики. Досрочные выборы в стране состоятся 9 августа.