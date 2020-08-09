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Лоза объяснил, почему российские артисты отказались выступать в Белоруссии 

Вечерняя Москва и ещё 3 59 минут назад
Почему артисты РФ отказались выступать в Белоруссии
Фото: youtube.com / Юрий Лоза
Поэт и певец Юрий Лоза рассказал, почему российские артисты отказались принимать участие в концерте в Белоруссии накануне выборов.
По его словам, концерт был отменен из-за отсутствия финансирования.

— У нас никто бесплатно не работает, бесплатно вообще ничего не бывает. Если для зрителей это мероприятие бесплатное, то кто-то все же его оплатил. Артистам ведь тоже нужно кормить свои семьи. Скорее всего, финансирование сняли, вот и все, — пояснил Юрий Лоза.

Он также уточнил, что на концерте скорее всего планировалось провести предвыборную агитацию, поэтому люди не захотели на него приходить.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал, почему он и Валерия отказались выступать на концерте в Белоруссии.
Ранее стало известно, что певец Леонид Агутин не будет выступать в Белоруссии в ближайшее время. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. Музыкант обратился к жителям республики и заявил, что запланированный на 8 августа концерт будет отменен по «многочисленным и настоятельным просьбам».
Вслед за Агутиным от белорусского тура отказались Владимир Пресняков, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, группы «Отпетые мошенники», «Кар-Мэн», RASA, а также другие исполнители и коллективы.
Концерты российских артистов должны были состояться в ряде белорусских городов накануне выборов президента республики. Досрочные выборы в стране состоятся 9 августа.
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Комментарии
СНГ , Юрий Лоза , Леонид Агутин , Владимир Пресняков , Стас Пьеха , Юлианна Караулова , Иосиф Пригожин
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