Раскрыт план «майдана» белорусской оппозиции после выборов 

В сети появился план действий белорусской оппозиции в случае проигрыша на выборах президента страны. Инструкции по организации «майдана» выложены в Telegram-канале NEXTA Live журналиста Степана Путило.

Так называемый «план Б» состоит из нескольких пунктов. В случае, если действующего президента Александра Лукашенко объявляют победителем выборов, гражданам предлагают 10 августа устроить всеобщую забастовку на государственных предприятиях с требованием проведения «новых и честных» выборов. В этом случае руководство «не сможет увольнять целыми отделами и цехами, а милиция явно не рискнет пытаться разгонять людей, особенно настоящих заводских мужиков».

Горожанам рекомендовали собираться у районных администраций, но не захватывать их, а только блокировать. Когда органы правопорядка начнут задержания, «это и станет точкой невозврата», после которой необходимо начать блокировать дороги и портить спецтранспорт.

В регионах оппозиционеры должны требовать у главы местного исполкома публично присоединиться к протестующим. А если площади у райадминистраций будут заблокированы, «то все еще проще — направляйтесь прямо к дому чиновника», — говорится в плане.

Также на канале размещена памятка для протестующего, в которой рассказывается, что делать в случае столкновений с милицией, инструкции по построению боевых порядков и приемам «ответного насилия», а для автомобилистов — правила блокирования спецтехники и разведки местности.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, соперница действующего лидера государства Александра Лукашенко, скрылась в целях безопасности. Она покинула свою квартиру и сейчас находится в окружении членов своего штаба и журналистов в столице Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Тихановская — жена блогера Сергея Тихановского, который сам хотел баллотироваться, но был арестован. В СИЗО находится еще один претендент на президентский пост, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало также не был допущен к выборам и бежал из страны, опасаясь политических преследований.