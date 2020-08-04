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Гозман предложил повесить задержанных в Белоруссии вагнеровцев 

Общественная служба новостей 4 часа назад
Гозман предложил повесить задержанных в Белоруссии вагнеровцев
Фото: Общественная служба новостей
Телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на заявление политика Леонида Гозмана о ситуации вокруг задержания в Белоруссии 33 российских граждан.
Она считает, что глава движения «Союз правых сил» пытается придать новый смысл своей резкой фразе, которая касается этого инцидента. При этом, в Telegram Скабеева подчеркнула, что его слова можно трактовать лишь единственным образом.
Она имеет в виду недавнее заявление Гозмана о том, что при мысли о задержании 33 «вагнеровцев» вспомнил о том, как раньше пиратов вешали на рее. По его словам, эти граждане России за деньги убивали людей в Донбассе, а теперь ехали убивать в другое место. В этом контексте, Гозман назвал традицию вешать пиратов «красивым обычаем».
Фото: Telegram.com По словам Скабеевой, теперь политик пытается трактовать свои слова как призыв к открытым и честным судам, а также к предоставлению гарантий для обвиняемых.
Журналист обращает внимание на невозможность такой трактовки и считает, что призыв вешать людей является именно тем, чем выглядит.
«А если Леонид Яковлевич просится именно в «60 минут», то тогда пусть избавляется от своего двоемыслия и учится говорить именно то, что имеет в виду», — подытожила Скабеева.
Сообщение Гозман предложил повесить задержанных в Белоруссии вагнеровцев появились сначала на ИА «Общественная служба новостей».
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Комментарии
СНГ , Леонид Гозман , Ольга Скабеева
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