Телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на заявление политика Леонида Гозмана о ситуации вокруг задержания в Белоруссии 33 российских граждан.

Она считает, что глава движения «Союз правых сил» пытается придать новый смысл своей резкой фразе, которая касается этого инцидента. При этом, в Telegram Скабеева подчеркнула, что его слова можно трактовать лишь единственным образом.

Она имеет в виду недавнее заявление Гозмана о том, что при мысли о задержании 33 «вагнеровцев» вспомнил о том, как раньше пиратов вешали на рее. По его словам, эти граждане России за деньги убивали людей в Донбассе, а теперь ехали убивать в другое место. В этом контексте, Гозман назвал традицию вешать пиратов «красивым обычаем».

Фото: Telegram.com По словам Скабеевой, теперь политик пытается трактовать свои слова как призыв к открытым и честным судам, а также к предоставлению гарантий для обвиняемых.

Журналист обращает внимание на невозможность такой трактовки и считает, что призыв вешать людей является именно тем, чем выглядит.

«А если Леонид Яковлевич просится именно в «60 минут», то тогда пусть избавляется от своего двоемыслия и учится говорить именно то, что имеет в виду», — подытожила Скабеева.

Сообщение Гозман предложил повесить задержанных в Белоруссии вагнеровцев появились сначала на ИА «Общественная служба новостей».