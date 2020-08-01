«Стандартная „лукашенковская“ провокация»

Есть мнение, что операция по задержанию на территории санатория «Белорусочка» под Минском 33-х российских граждан, предположительно, наемников частной военной компании «Вагнер», была нужна Александру Лукашенко для создания подходящей атмосферы. Президентские выборы в Беларуси состоятся уже 9 августа и еще никогда Александр Григорьевич не подходил к избирательной прямой в такой плохой форме.

Конкурентов Лукашенко победил еще на этапе сбора подписей. Виктор Бабарико — сидит в СИЗО : он собрал подписи, но наделал ошибок в декларации. Валерий Цепкало — скрывается в России , чтобы не оказаться в СИЗО. Впрочем, ЦИК завернул половину его подписей и также отказал в регистрации. Сергей Тихановский оказался в СИЗО уже через две недели после официального старта избирательной кампании.

Оппозиционную повестку перехватили жены декабистов. Кандидат Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и представитель Бабарико Мария Колесникова объединились и собрали многотысячный митинг в Минске. По подсчетам правозащитного центра «Весна», на акцию пришли 63 тысячи человек.

Едва ли Александр Лукашенко из-за этого в панике, но душа все равно не на месте. И, как заметил директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров , угроза дестабилизации обстановки регулярно появляется перед выборами в Беларуси. Оппозиционные кандидаты также скептически восприняли новость о российском вмешательстве.

Напомним, по оперативным данным, на основании которых задерживали россиян в «Белорусочке», на территории республики находятся еще 170 непьющих боевиков без оружия в одежде в стиле милитари. Секретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков не исключил, что в случае угрозы национальной безопасности будет отключен интернет.

В Кремле задержанных объявили сотрудниками ЧОП, занимающегося охраной энергетических объектов за рубежом, которые ехали транзитом через Минск в третью страну и не были причастны к общественно-политическим событиям в Беларуси.

Известно, что некоторые из задержанных служили добровольцами на Донбассе. На это не могла не отреагировать Украина, которая требует экстрадиции задержанных, имеющих украинский паспорт. Москва в свою очередь подчеркнула, что считает всех задержанных российскими гражданами.

На вопрос, как российские наемники оказались в Минске, почему они были задержаны и зачем это Лукашенко, ответил первый премьер-министр Донецкой народной республики, глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай

«СП»: — В Кремле задержанных назвали сотрудниками ЧОП, Белорусские должностные лица — бойцами ЧВК. Среди задержанных действительно есть участники военного конфликта на Донбассе?

— Это действительно так. Те, кто входят в «Союз добровольцев Донбасса», могут наниматься в любые компании и на любые должности.

«СП»: — Что группа россиян с боевым опытом делала в Минске?

— Я их туда, естественно, не отправлял, поэтому не могу быть уверенным на все 100%, но на 99,9%, я уверен, их цель была абсолютно простой — Минск это возможность авиасообщения с теми странами, куда из России сейчас самолеты не летают.

«СП»: — Украинская сторона будет требовать экстрадиции большей части задержанных. Для для этого есть основания?

— Все задержанные — граждане России, которые были задержаны без оснований. И даже если какие-то основания для этого были, то вопросы юрисдикции должны разбираться в юстициях Белоруссии и России. Права на экстрадицию этих граждан у Лукашенко нет.

«СП»: — Зачем эта история Лукашенко?

— Это стандартная «лукашенковская» провокация, имеющая конечный характер. Я уверен, что Лукашенко поторгуется, посмотрит и всех наших граждан отпустит в Россию. Тем более ничего противозаконного они на территории Белоруссии, насколько я понял, не совершали. Кроме самого ужасного, они не были в стельку и носили одежду в стиле милитари.

Вариантов тут всего два. Либо Лукашенко совсем сумасшедший параноик, либо это политическая провокация. Я не думаю, что Александр Григорьевич настолько сошел с ума. Скорее всего, это обычная провокация.

Дело в том, что он не очень уверенно себя чувствует перед предстоящими выборами и его антироссийские шаги носят открыто пропагандистский характер.