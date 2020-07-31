Лукашенко идет к майдану 

В союзной Белоруссии , в преддверии президентских выборов 9 августа, нарастают протестные настроения. Для возможности их подавления разыгрывается российская карта.

30 июля в парке «Дружба народов» в Минске состоялась акция в поддержку единственного кандидата от оппозиции, зарегистрированного на выборы президента Белоруссии — Светланы Тихановской. По данным правозащитного центра «Весна», на митинг пришли более 63 тысяч человек.

Для понимания масштаба мероприятия: население Минска — всего 1,97 млн человек. В Москве , при аналогичном соотношении, на улицы вышли бы 380 тысяч граждан.

Тихановская прокомментировала задержание россиян в Минске, происшедшее накануне.

«Ситуация с боевиками очень страшная… Беда пришла откуда не ждали, хотя это было ожидаемо», — сказала она.

Напомним, вечером 29 июля государственный телеканал «Беларусь 1» показал развернутый сюжет о задержании в санатории под Минском 32 мужчин, предположительно бойцов российской «ЧВК Вагнера». Еще один человек был задержан в тот же день на юге Белоруссии.

В сюжете были комментарии сотрудников белорусских спецслужб — в масках и с измененным голосом. «В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России как к основанию непривлечения их к административной и уголовной ответственности», — сказал неназванный боец отряда «Альфа» КГБ Белоруссии

После этого в эфире показали сканы паспортов 33 задержанных. Все они оказались российскими. Правда, некоторые из паспортов — принадлежащие уроженцам Донбасса — были выданы в 2019 и 2020 годах.

Анонсируя сюжет, ведущая заявила, что «боевики прибыли для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Затем голос за кадром уточнил, что «на этот вопрос должны ответить правоохранительные органы ». Против россиян возбуждено уголовное дело о подготовке массовых беспорядков (ст. 293 УК Белоруссии).

В Кремле информацию о том, что из России в Белоруссию могли направлять кого-то для дестабилизации ситуации, назвали инсинуациями.

«Россия и Белоруссия — это Союзное государство, это союзники, ближайшие партнеры, поэтому, конечно, об этом не может быть и речи», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По мнению аналитиков, на предстоящие выборы президента Белоруссии инцидент повлияет, и весьма сильно.

Утром 30 июля в ЦИК Белоруссии пригласили всех оппозиционных кандидатов — Светлану Тихановскую, Анну Канопацкую, Сергея Черечня и Андрея Дмитриева , — чтобы «предупредить их о возможных провокациях». Кроме того, кандидатов предупредили о возможных угрозах на массовых мероприятиях.

В Минске также продемонстрировали, что намерены расследовать инцидент совместно с Киевом, против которого в Донбассе якобы воевали 14 из 33 задержанных. Для этого в МИД Белоруссии вместе с российским послом Дмитрием Мезенцевым пригласили временного поверенного в делах Украины Петра Врублевского. В Киеве не скрывают, что надеются добиться экстрадиции россиян, участвовавших в донбасском конфликте на стороне непризнанных республик.

Что происходит в Белоруссии, какую игру затеял Минск?

— Происходящее в Минске можно сравнить с событиями на Украине в 2013-2014 годах, — считает член ЦК КПРФ , главный политический советник председателя ЦК КПРФ, доктор исторических наук Вячеслав Тетекин . — Причем, массовые митинги на площадях — только внешняя часть процесса. Если смотреть вглубь, украинские и белорусские протесты — результат неустанной и эффективной деятельности западных спецслужб.

В 2014 году тогдашняя помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в интервью американскому каналу CNN подтвердила, что Вашингтон вложил в Украину пять миллиардов долларов после распада СССР. На эти деньги американцы в течение многих лет создавали на Украине сеть неправительственных организаций — их были десятки, если не сотни. И в течение многих лет, денно и нощно, эти НКО занимались промыванием мозгов — особенно молодежи, которая наиболее активна в политическом отношении.

В результате, мы получили то, что получили: коллективный Запад создал на Украине надежную опору для антироссийских настроений.

«СП»: — Белоруссия повторяет украинский сценарий?

— Созданием сети НКО Запад активно занимался и в Белоруссии. Особенно здесь усердствует Польша — с учетом близости исторических корней польского и белорусского народов.

Ставка, как и на Украине, делается на молодежь и интеллигенцию. На «демократизацию» белорусов работают несколько польских фондов — имени Казимира Пулаского, Стефана Батория , «Образование для демократии», «Свобода и демократия». Центр изучения Восточной Европы Варшавского университета присуждает стипендии имени Кастуся Калиновского. Информационную поддержку белорусской оппозиции оказывает канал «Белсат», вещающий из Польши.

Кроме того, Варшава раздает в Белоруссии так называемую карту поляка, подтверждающую польское происхождение. Этот документ дает право посещать историческую родину без визы, а также работать и учиться в Польше. Карту поляка получили около 140 тысяч граждан Белоруссии.

Так что неудивительно, что 30 июля мы получили массовый митинг оппозиции в Минске.

«СП»: — Еще в 2013 году президент Владимир Путин заявил на заседании Совета безопасности, что Россия будет использовать стратегию «мягкой силы» в своей внешней политике — будет «отстаивать национальные интересы, но без всякой конфронтации». В Белоруссии мы может задействовать «мягкую силу»?

— На деле, российская внешняя политика сегодня никакой «мягкой силой» не обладает. Ни на Украине, которую Кремль откровенно прошляпил, и где довел дело до внешнеполитической катастрофы. Ни в Белоруссии, где подобная внешнеполитическая катастрофа назревает.

А надо бы было вмешиваться, как это делают ведущие страны: через культурные центры, курсы русского языка. Но мы ничего не делали — и сегодня не можем ничего противопоставить подрывной работе Запада в Белоруссии.

Не думаю, что в минском парке «Дружба народов» собрались 63 тысячи человек — по другим данным, участников акции было 35 тысяч. Но и это огромная цифра, вне всякого сомнения.

«СП»: — Что в этой ситуации будет делать Лукашенко?

— Лукашенко понимает опасность, которая ему грозит. И наверняка примет меры — тем более, ему не впервой. Но самое главное — мы не знаем мнения малых белорусских городов и поселков.

Люди в Белоруссии, совершенно точно, стали жить лучше, чем в России. Лукашенко все-таки предпринимает огромные усилия для поддержания экономики республики, ради поднятия жизненного уровня населения.

Но люди, как это было и в Советском Союзе, считают, что это естественное, богом данное положение вещей. И теперь белорусской интеллигенции, подкормленной Западом, захотелось еще и свободы. Тот же процесс, я считаю, в свое время привел к распаду СССР.

«СП»: — Зачем в такой ситуации Минск пошел на задержание 33 якобы бойцов российской «ЧВК Вагнера»?

— По закону, частных военных компаний в России не существует. Речь идет об аресте группы людей, которые были наняты для охраны объектов в какой-то третьей стране. Сейчас из России граждане едут в дальнее зарубежье через Минск — вот кто-то в белорусской верхушке и захотел разыграть факт нахождения в республике группы обученных военному делу людей, чтобы создать видимость угрозы внутренней безопасности для Минска.

Думаю, этот инцидент быстро исчерпается. Россия меньше всего заинтересована в дестабилизации положения в Белоруссии, и Кремлю точно не хочется белорусского майдана.

— Русским людям и гражданам России пора бы оставить высокомерный тон в комментировании событий в других странах исходя из того, что мы о них думаем, — отмечает политолог Федор Крашенинников . — В этих странах есть свои очень тонкие особенности, которые нам непонятны. Украина — это Украина, а Белоруссия — это Белоруссия. Как будут развиваться события в Белоруссии, я не знаю. Думаю, белорусский народ сам, своими силами, разберется с Лукашенко.

Что касается истории с задержанием якобы бойцов «ЧВК Вагнера», Лукашенко в ней очень банален. Он перед каждыми выборами разыгрывает одну и ту же карту — что злые люди хотят погрузить Белоруссию в кровь, ужас и кошмар, и только он может ее спасти.

Замечу, для подавления оппозиции Лукашенко никогда в поводах не нуждался. Одного факта принадлежности к оппозиции, на мой взгляд, в Белоруссии достаточно, чтобы человека начать сажать.

«СП»: — Протестные настроения в Белоруссии нарастают?

— В Белоруссии на каждых президентских выборах новая ситуация. И на этот раз мы видим совершенно новых людей, новые силы и масштабы. Поэтому все, что мы знаем о прошлых выступлениях оппозиции в Белоруссии совершенно неприменимо к тому, что происходит сейчас. Это какой-то новый сценарий. И хочется верить, что Лукашенко тоже не понимает, что происходит — что он наделает ошибок, и его затянувшееся правление на этот раз закончится.