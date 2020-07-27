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Политолог объяснил отказ Тихановской от интеграции с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Политолог объяснил отказ Тихановской от интеграции с Россией
Фото: Деловая газета "Взгляд"
«За последние 20 лет этот союз дал Беларуси если не все, то очень многое, и выход из него означает крах современного белорусского государства», — заявил газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант. Так он оценил призыв кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской отказаться от интеграции с Россией.
Светлана Тихановская по сути действует против интересов белорусского народа, считает политолог Алексей Дзермант. «Ее заявление — нонсенс. Проект союзного государства, пусть оно и не до конца построено, пусть оно подвергается критике — это реальный базис для развития нашей экономики, Россия — это серьезный рынок для Белоруссии. Союзу с Россией наша республика обязана, в том числе, и долговременным „зонтиком безопасности“, — пояснил Дзермант.
Эксперт напомнил, что на 3 августа назначено программное обращение президента Александра Лукашенко к парламенту. „Скорее всего, президент подтвердит курс на интеграцию с Россией. Очевидно, с условием отстаивания именно белорусских интересов, но все равно это будет курс на союзничество и поддержку интеграции“, — предположил собеседник.
Политолог добавил, что тема присоединения Белоруссии к России постоянно на слуху — с подачи как западной прессы, так и ряда российских изданий, призывающих присоединить Белоруссию „губерниями“. „У этих СМИ происходит взаимное „опыление“ с западными, и на этой основе нагнетается нездоровое напряжение вокруг темы интеграции. Не думаю, что России особенно нужно присоединять Беларусь. Достаточно просто иметь надежного лояльного союзника. Но нас постоянно пытаются столкнуть лбами“, — посетовал Дзермант.
В понедельник кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая считается главной соперницей Лукашенко на выборах 9 августа, выступила за выход из союза с Россией. „Я считаю, что Белоруссии не нужно Союзное государство. Белоруссия должна быть независимым самостоятельным государством. Нам нужны обычные межгосударственные связи, никаких дополнительных договоров не надо, — цитирует ее „Лента.ру“. — Тогда не возникает и лишних соблазнов кого-то куда-то присоединять“.
В интервью газете ВЗГЛЯД замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин ранее призвал не считать Тихановскую серьезной угрозой для Лукашенко. „Она прозападный человек, который нравится людям в центре Минска, не более того, — предсказывает политолог. — Тихановская получит не больше 3-4% голосов“.
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СНГ , Владимир Жарихин , Александр Лукашенко , Деловая газета "Взгляд" , Lenta.ru
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