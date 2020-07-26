Сбежавший в Россию соперник Лукашенко рассказал о своих планах 

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Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, которого ЦИК страны не допустила к выборам, дал интервью Forbes. Он рассказал о своих планах.

Ранее сообщалось, что Цепкало уехал в Москву с детьми, опасаясь задержания. По словам его супруги Вероники, его предупредили о возможном аресте.

Сейчас ещё две недели будет идти предвыборная кампания. Поэтому заниматься буду предвыборной кампанией, — цитирует его издание.

Цепкало добавил, что это лучше, чем сидеть в тюрьме белорусского КГБ — «Американке». «Лукашенко такой подарок не получит», заявил он.

Он отметил, что теперь его основная цель — показать белорусскому обществу «суть режима», продемонстрировать, как Лукашенко «нарушает конституцию, законы, фальсифицирует документы».

Президентские выборы в Белоруссии намечены на 9 августа. Помимо Лукашенко и Тихановской, которая идёт на выборы вместо своего мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского, в качестве кандидатов зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев

Как писал NEWS.ru, Цепкало намерен поддержать в борьбе за пост главы государства Светлану Тихановскую.