Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбежавший в Россию соперник Лукашенко рассказал о своих планах 

News.ru и ещё 4 2 часа назад
Сбежавший в Россию соперник Лукашенко рассказал о своих планах
Фото: News.ru
Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, которого ЦИК страны не допустила к выборам, дал интервью Forbes. Он рассказал о своих планах.
Ранее сообщалось, что Цепкало уехал в Москву с детьми, опасаясь задержания. По словам его супруги Вероники, его предупредили о возможном аресте.
Сейчас ещё две недели будет идти предвыборная кампания. Поэтому заниматься буду предвыборной кампанией, — цитирует его издание.
Цепкало добавил, что это лучше, чем сидеть в тюрьме белорусского КГБ — «Американке». «Лукашенко такой подарок не получит», заявил он.
Он отметил, что теперь его основная цель — показать белорусскому обществу «суть режима», продемонстрировать, как Лукашенко «нарушает конституцию, законы, фальсифицирует документы».
Президентские выборы в Белоруссии намечены на 9 августа. Помимо Лукашенко и Тихановской, которая идёт на выборы вместо своего мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского, в качестве кандидатов зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.
Как писал NEWS.ru, Цепкало намерен поддержать в борьбе за пост главы государства Светлану Тихановскую.
Видео дня. Сотрудники ФСБ задержали 22 участников террористической ячейки
News.ru: последние новости
России предрекают поглощение Казахстана и Белоруссии России предрекают поглощение Казахстана и Белоруссии Лукашенко заявил о нежелании привлекать армию для разгона протестов Лукашенко заявил о нежелании привлекать армию для разгона протестов Валерий Цепкало назвал причину отъезда в Москву Валерий Цепкало назвал причину отъезда в Москву
Комментарии
СНГ , В мире , Андрей Дмитриев , Центризбирком России , Forbes , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
В крымском дельфинарии изрубили на куски дельфина
В крымском дельфинарии изрубили на куски дельфина
ВСУ понесли большие потери под Луганском
ВСУ понесли большие потери под Луганском
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
Видео
Жители Перми спасли утопающую женщину и попали на видео
00:42
Жители Перми спасли утопающую женщину и попали на видео
Hyundai и BMW столкнулись в центре Москвы и попали на видео
00:12
Hyundai и BMW столкнулись в центре Москвы и попали на видео
Дегтярев пообщался с россиянами и попал на видео
01:26
Дегтярев пообщался с россиянами и попал на видео
Смертельное ДТП в Дагестане попало на видео
00:37
Смертельное ДТП в Дагестане попало на видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
00:56
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
02:47
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
00:20
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
01:12
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
Моргенштерн серьезно нарушил закон
00:07
Моргенштерн серьезно нарушил закон
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение