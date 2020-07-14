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Жители Белоруссии протестуют по всей стране 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Жители Белоруссии протестуют по всей стране
Фото: EPA/ ТАСС
Акции протеста начались в нескольких городах Белоруссии. Люди выступают против отказа ЦИК страны зарегистрировать оппозиционеров Виктора Бабарико и Валерия Цепкало в качестве кандидатов в президенты.
Жители Минска начали стихийно собираться в разных частях города. По проспекту Независимости начала движение 200-метровая колонна людей, передаёт «Радио Свобода». Проезжающие мимо автомобилисты сигналят в знак поддержки. Также по городу двигаются колонны велосипедистов.
При этом силовики активно задерживают людей. По данным ТАСС, сотрудники правоохранительных органов увели около 20 человек. Telegram-канал «Беларусь головного мозга» сообщает о задержаниях журналистов Euroradio, «Радио Свобода», «БелСата» а также местного блогера. Авторы отмечают, что обычные сотрудники ОМОНа не забирают журналистов, так как для этого ездит специальной автобус, силовики из которого задерживают только ведущих эфир сотрудников СМИ.
Помимо столицы акции протеста проходят в Гомеле, Бресте, Могилёве, Гродно, Молодечно и других городах. Tut.by сообщает, что в них принимают участие от нескольких десятков до сотен активистов.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. До 19 июня продолжался сбор подписей, который с самого начала сопровождался пикетами сторонников оппозиционных кандидатов. Такие акции были организованы в центре Минска и ряде других городов. Силовики активно задерживали участников собраний.
Как передавал NEWS.ru, в регистрации в качестве кандидата на пост президента Белоруссии было отказано Виктору Бабарико — одному из главных конкурентов Лукашенко. В Центризбиркоме сообщили, что от Комитета госбезопасности страны получены данные о денежных средствах и имуществе Бабарико, не отражённых в его декларации. Кроме того, ЦИК считает, что политик получал финансирование из-за границы.
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Комментарии
СНГ , В мире , МВД , Центризбирком России , радио "Свобода" , Минск
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