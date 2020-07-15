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«Игра в Чапаева», или Выборы по-белорусски. Комментарий Георгия Бовта 

BFM.RU и ещё 3 4 часа назад
«Игра в Чапаева», или Выборы по-белорусски. Комментарий Георгия Бовта
Фото: BFM.RU
ЦИК Белоруссии зарегистрировал пять претендентов на пост главы государства: Светлану Тихановскую, жену оппозиционного блогера Сергея Тихановского, который находится в заключении, бывшего депутата Анну Канопацкую, лидера кампании «Говори правду» Андрея Дмитриева, главу «Белорусской социал-демократическая грамады» Сергея Черечня, а также самого действующего президента Александра Лукашенко.
При этом ЦИК отказал в регистрации экс-руководителю Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который арестован по обвинению в ряде экономических преступлений, а также бывшему главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало. У Бабарико и Цепкало ЦИК обнаружил несоответствия в декларации о доходах и недостоверные подписи.
Бабарико к тому же обвинен в том, что в его избирательной кампании принимала участие иностранная организация. Президентские выборы пройдут 9 августа. Как будет развиваться политическая ситуация?
Александр Лукашенко решил не мудрить с конкурентными выборами и предельно упростить ситуацию. И если кто-то из белорусских политиков вдруг затеял сыграть с ним в политические шахматы, всерьез впрягшись в избирательную кампанию, то Батька выбрал другую игру. Сродни той, которую в народе называют «игрой в Чапаева», когда нужно одной своей шашкой щелчком пальца выбить с доски на противоположной стороне все шашки противника.
Такие правители, как Лукашенко, который руководит Белоруссией с 1994 года, устраивают выборы для самого себя, а не для того, чтобы их проиграть или даже хотя бы допустить второй тур. Так что на выборы Лукашенко допускает только таких кандидатов, у которых сможет выиграть более-менее триумфально.
Такие в списке и остались. Двое из самых серьезных кандидатов — оппозиционный блогер Тихановский и экс-глава Белгазпромбанка Бабарико, который считался главным противником Лукашенко, сидят в тюрьме. Третий, вполне статусный кандидат, бывший дипломат Цепкало, просто выбит с дистанции. Его и Бабарико, считая умеренными, многие называли «кандидатами надежды», связывая с ними веру в эволюционные перемены.
При этом против Цепкало заготовлен воз и маленькая тележка компромата, связанная с предпринимательской деятельностью. Но хотя бы пока не уголовное дело, как против Бабарико, которого еще и представили чуть не агентом Москвы и такой «иностранной организации», как «Газпром».
Москва, кстати, на все электоральные экзерсисы Лукашенко реагирует практически безучастно. Разве что было замечено, что у нее нет «своих кандидатов», что Россия традиционно в зарубежные выборы не вмешивается, а если, мол, Александр Григорьевич где-то выявил чьи-то происки, то пусть предъявит доказательства. Но Александр Григорьевич в таких случаях предпочитает не тыкать палкой в муравейник, поэтому доказательств не привел.
Впрочем, и без этого понятно, что Москва примет любой исход выборов. В пользу Лукашенко. В том смысле, что примет его победу и сохранение у власти, даже если на пути будут не только манипуляции ЦИК, но и силовые приемы и репрессии против оппозиции, особенно уличной.
Лукашенко при всех его выкрутасах и привычке шантажировать Москву тем, что он сблизится с Западом, партнер привычный и понятный. К тому же после того, что он проделывает на этих выборах, вряд ли Запад, при всем его цинизме, радостно раскроет ему свои объятия. Дружить с такими правителями взасос в церемонной Европе не очень принято.
Что касается возможностей оппозиции организовать вариант «белорусского Майдана», то пока их не стоит преувеличивать. Белорусская оппозиция подошла к этим выборам, впрочем, как и ко всем предыдущим, в состоянии разобщенности. Сторонники умеренных «кандидатов надежды» Бабарико и Цепкало вряд ли рискнут пойти на организацию массовых уличных беспорядков.
С другой стороны, сторонники более решительных действий, прежде всего, среди тех, кто подписывался за быстро набравшего популярность политического блогера Тихановского, не станут впрягаться за Бабарико и Цепкало. Однако сил самих условных радикалов может не хватить для противостояния отлично натренированным и привыкшим действовать очень жестко белорусским силовикам.
Во всяком случае, Александр Лукашенко, взяв курс на силовой сценарий, уверен в своей окончательной победе, а также в том, что силовики его в решающий момент не кинут. Ведь он буквально только что отстоял и продолжает отстаивать, как он это подает в своей предвыборной кампании, всю белорусскую бюрократию и номенклатуру от «поглощения» Россией в рамках Союзного государства.
В свое время американскому президенту Франклину Рузвельту приписывали фразу, якобы сказанную им в 1939 году о никарагуанском диктаторе: «Сомоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын». В этом смысле Александр Григорьевич «наш» не только для Москвы, но и для большой части белорусского правящего класса. И его уход с поста президента если и состоится, то не по причине поражения на выборах, а тогда, когда и если в правящем классе произойдет раскол и найдутся те, кто сделает ставку на другого.
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Комментарии
СНГ , В мире , Андрей Дмитриев , Георгий Бовт , Франклин Рузвельт , Александр Лукашенко , Газпром , Центризбирком России
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