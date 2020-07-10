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В сети вычислили вероятную маму 15-летнего сына Лукашенко 

Киноафиша 37 минут назад
О младшем сыне высокопоставленного лица не говорит только ленивый.
Николай Лукашенко везде сопровождает отца. К слову, 15-летний подросток считается одним из завидных холостяков всего СНГ. Ему также пророчат в будущем президентский пост. О его отце знают все, но вот про мать ничего не слышно вот уже много лет.
Наконец, пресса выдвинула предположение, что матерью Коли может быть известный в Белоруссии врач Ирина Абельская. В 90-х она была врачом Лукашенко. Их отношения с профессиональных очень быстро перешли в личные, а в 2004 году медик родила сына.
Хотя официально Александр Лукашенко женат на Галине Желнерович, но с начала 90-х он с ней якобы не живет. В этом браке у него появились сыновья Дмитрий и Виктор.
Сам глава государства не любит говорить о матери Николая и рассказал СМИ лишь то, что она врач. По этой причине и была выдвинута версия в пользу Ирины Абельской.
Отметим, что у медика также есть старший сын Дмитрий, который родился в первом браке. Он, как и мать, стал доктором. Ирина работает главным врачом в Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами Президента республики Беларусь.
О Коле Лукашенко известно гораздо больше: он поступил в 10 класс лицея, где будет изучать биологию. О его красоте говорят по всей Белоруссии. Разумеется, Александр Григорьевич очень гордится младшим сыном.
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СНГ , Видео , В мире , Николай Лукашенко , Александр Лукашенко
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