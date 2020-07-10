О младшем сыне высокопоставленного лица не говорит только ленивый.

Николай Лукашенко везде сопровождает отца. К слову, 15-летний подросток считается одним из завидных холостяков всего СНГ. Ему также пророчат в будущем президентский пост. О его отце знают все, но вот про мать ничего не слышно вот уже много лет.

Наконец, пресса выдвинула предположение, что матерью Коли может быть известный в Белоруссии врач Ирина Абельская. В 90-х она была врачом Лукашенко. Их отношения с профессиональных очень быстро перешли в личные, а в 2004 году медик родила сына.

Хотя официально Александр Лукашенко женат на Галине Желнерович, но с начала 90-х он с ней якобы не живет. В этом браке у него появились сыновья Дмитрий и Виктор.

Сам глава государства не любит говорить о матери Николая и рассказал СМИ лишь то, что она врач. По этой причине и была выдвинута версия в пользу Ирины Абельской.

Отметим, что у медика также есть старший сын Дмитрий, который родился в первом браке. Он, как и мать, стал доктором. Ирина работает главным врачом в Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами Президента республики Беларусь.

О Коле Лукашенко известно гораздо больше: он поступил в 10 класс лицея, где будет изучать биологию. О его красоте говорят по всей Белоруссии. Разумеется, Александр Григорьевич очень гордится младшим сыном.