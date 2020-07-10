Имя матери младшего сына президента Белоруссии не афишируется, однако пользователи соцсетей пришли к выводу, что ею является бывший личный врач Александра Лукашенко Ирина Абельская. Об этом пишет «СтарХит».

Как сообщал «Рамблер», 15-летний сын Александра Лукашенко Николай постоянно сопровождает отца в ходе официальных визитов. При этом о его матери практически ничего не известно.

Однако в соцсетях уверены, что ею является Ирина Абельская. В середине 90-х она работала личным врачом Лукашенко, а сейчас занимает пост главврача в Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами президента.

Официально белорусский лидер с 1975 года состоит в браке с Галиной Желнерович, от которой у него двое сыновей, однако, по слухам, не живет с ней с 90-х годов. При этом о том, кто является матерью Николая, Лукашенко говорить не любит, лишь в одном из интервью он упомянул, что она по профессии врач.