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В Сети вычислили мать младшего сына Лукашенко 

Артём Кульша 36 минут назад
Имя матери младшего сына президента Белоруссии не афишируется, однако пользователи соцсетей пришли к выводу, что ею является бывший личный врач Александра Лукашенко Ирина Абельская. Об этом пишет «СтарХит».
Как сообщал «Рамблер», 15-летний сын Александра Лукашенко Николай постоянно сопровождает отца в ходе официальных визитов. При этом о его матери практически ничего не известно.
Однако в соцсетях уверены, что ею является Ирина Абельская. В середине 90-х она работала личным врачом Лукашенко, а сейчас занимает пост главврача в Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами президента.
Официально белорусский лидер с 1975 года состоит в браке с Галиной Желнерович, от которой у него двое сыновей, однако, по слухам, не живет с ней с 90-х годов. При этом о том, кто является матерью Николая, Лукашенко говорить не любит, лишь в одном из интервью он упомянул, что она по профессии врач.
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СНГ , Видео , В мире , Александр Лукашенко , StarHit
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