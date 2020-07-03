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Назарбаев объявил, что возвращается к работе после выздоровления от COVID-19 

Газета.Ru и ещё 34 1 час назад
Победивший COVID-19 Назарбаев обратился к гражданам
Фото: РИА Новости
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от COVID-19 и приступил к исполнению своих обязанностей. Об этом он заявил в ходе обращения к гражданам, передает ТАСС.
"Чувствую себя хорошо и приступаю к полноценной работе. Вместе со своим народом я ощутил всю тяжесть этой болезни и хотел бы пожелать всем, кто сейчас находится на излечении, терпения, мужества и скорейшего выздоровления", — сказал Назарбаев.
Он отметил, что пошел на поправку благодаря неукоснительному выполнению требований врачей и поддержке близких.
О том, что у Назарбаева выявили COVID-19 стало известно 18 июня.
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СНГ , В мире , Нурсултан Назарбаев , ИТАР-ТАСС
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