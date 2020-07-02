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В Казахстане вернули жесткий карантин 

Артём Кульша и ещё 34 22 минуты назад
5 июля Казахстан введет жесткий карантин
Фото: РИА Новости
Власти Казахстана ужесточили ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел заседание государственной комиссии по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. По его итогам пресс-служба главы правительства распространила сообщение о том, что комиссия приняла решение ввести в стране ряд ограничений в связи с осложнением эпидемиологической ситуации — роста заболеваемости COVID-19.
Так, в Казахстане будет ограничено время работы общественного транспорта и приостановлено пассажирское автобусное сообщение между регионами, ограничено перемещение людей старше 65 лет и перемещение населения по паркам, скверам и улицам (не более трех человек) и запрещено проведение массовых, семейных и памятных мероприятий.
Новые ограничения вступят в силу 5 июля, продлятся по меньшей мере 14 дней, но могут быть и продлены либо ужесточены в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.
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Комментарии
СНГ , В мире , Аскар Мамин
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