5 июля Казахстан введет жесткий карантин

Власти Казахстана с 5 июля введут в стране двухнедельных жесткий карантин для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом в четверг, 2 июля, сообщает Tengrinews.kz.

В стране приостановят автобусное сообщение между регионами, работа общественного транспорта в городах будет ограничена. Вводится запрет на массовые мероприятия, деятельность крытых рынков, салонов красоты, кинотеатров, религиозных объектов и других.

Планируется запретить гражданам ходить по улицам, паркам и скверах в количестве более трех человек, а также ограничить передвижение лиц старше 65 лет. Не менее 80 процентов сотрудников должны работать дистанционно.

29 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил чиновникам разработать предложения по введению жесткого карантина. Он раскритиковал чиновников за невыполнение поставленных задач по борьбе с коронавирусом и сравнил ситуацию с войной.

«Мы, по сути, находимся на войне, где действуют совсем другие правила. Это не фестивали и форумы проводить. Требуется совершенно иной стиль управления, по-настоящему антикризисный», — заявил Токаев.

По последним данным, в Казахстане заразились коронавирусом более 45,5 тысячи человек, умерли 188.