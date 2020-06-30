Белоруссия: война закончилась, не начавшись

В Белоруссии — как в сказке. Все по мановению волшебной палочки. И президент Лукашенко отметил это, буквально слово в слово с Украиной.ру, на одной из встреч с одним из «активов». Активов в Белоруссии много, и со всеми ему нужно встретиться. Очередная серия встреч состоялась в выходные

Кандидат в президенты от администрации президента везде побывал, везде сказал нужные слова.

Варшавы, Объяснил, почему в Минске испортилась вода. Рассказал, кому помог разоблачить кандидата Бабарико. Осветил, почему не допустили к пробегу кандидата Тихановского. Скорее всего пояснений ждет и дело еще одного кандидата — Цепкало. Но еще рано. Оппозиции (какая уж есть) оставалось только пописывать в мессенджере Telegram о том, что дни «диктатора» сочтены. Подсчитано даже, что до его конца осталось 1000 часов. Показаны акции протеста против Лукашенко… в живописных городах Европы. Лица участников были светлыми, взгляды горящими. Из Праги Амстердама , Парижа они призвали белорусов не бояться.

Анекдоты от Лукашенко

Слово в слово с Украиной Ру оценил Лукашенко ситуацию с водой. А именно тот факт, что стоило президенту уехать, как за его спиной случилось. В общем-то штатное, коммунальное ЧП. В двух районах меняли водоводы. Заменили 100 метров труб трех метров диаметром. В них оставалась вода. Вместо того, чтобы очистить или слить, ее дали в систему. Увидев ошибку, начали чистить реагентами и переборщили. Из кранов потекла вода с сильным, неприятным запахом. На любой взгляд такое случается сплошь и рядом. Даже в такой идеальной по коммунальным услугам стране, как Белоруссия.

Но если судить по оппозиционным площадкам в СМИ, особенно анонимным телеграмм-каналам, произошла ядерная катастрофа, в сравнении с которой, Чернобыль — китайский фейерверк. Каналы накачивали панику изо всех стволов, так что сторонним наблюдателям казалось, что пропало буквально все, а Лукашенко не стоит возвращаться из Москвы , а сразу лететь в Ростов. Каналы понять можно — у них работа такая. Уровень агрессивности врагов Лукашенко измеряется в метагоннах, так что было очень интересно, что последует после возвращения президента.

На встрече с минским «активом» президент собирался освещать этот вопрос после официальной части, без прессы. Чем несказанно повысил рыночную стоимость коммунальной темы. Ибо учитывая общую нездоровую нервозность, в которой проходит предвыборная кампания, ждали даже рассказа о диверсии. Официальная часть закончилась. Попрощались с прессой. Зал замер. И — о чудо — видео-фиксация. Оказалось, что как только зал покинули камеры, одна из них, чисто случайно, осталась. И услышала замершая публика вместо громов, молний и шпионских страстей веселый анекдот, что президент не может оставить страну ни на минуту. Что чиновники, как дети, от них нужно прятать даже спички, чтобы не сожгли страну. Но сжечь страну никто им не дал, потому что начальник вовремя вернулся. И прошло оживление в зале, когда президент в своем стиле рассказал, как он пригрозил растяпам напоить их этой испорченной водой. «Я к чему это говорю, — вел президент свою мысль, — диктатура — это плохо, а когда за ночь решили тяжелейшую проблему, диктатура — хорошо». Эта речь мгновенно сняла напряжение и вселила оптимизм. Стало смешно и весело.

Спокойное расшатывание

Лукашенко не впервой, что его шатают. Человеческая память коротка, а ведь это не самая буйная кампания за всю историю, начиная с 1994 года. Даже наоборот. Бывало куда хуже, например, в 2010 году, когда в Минске раскрутили реальный «Майдан», который координировался по телефону из Киева. По телефону, потому что диджитализация тогда еще не успела достигнуть терминального уровня мгновенной самоорганизации в соцсетях.

Но уже через три года, в том же Киеве был поставлен первый, удачный эксперимент по «майдану в смартфоне». И это еще не было мессенджера Telegram! Ведь не секрет, что он устроен, как нарочно, чтобы руководить протестным движением и рулить улицей. Этот прорыв был изучен в Белоруссии самым настоящим образом и встречен во всеоружии. Тот самый Сергей Тихановский, которому не удалось зарегистрироваться кандидатом в президенты, а теперь он сидит, стартовал с создания YouTube-канала загодя — в марте 2019-го. Далее, вокруг этого ядра, образовалась партия «народных блогеров» без формального членства, четкой структуры, иерархии и идеологии.

Главный посыл — за все хорошее, против всего плохого. Эта идеологическая пустота совершенно никого не волновала. Молодежь хочет «движа». Бренд стал узнаваемым и вышел на улицу. В этот момент дирижер дал отмашку «партии скрипок». Тихановский переместился из интернет-пространства в менее просторную площадь СИЗО №1 г. Минск. Ч. 1 ст. 342 — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок.

«Да, я дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так делал?», — спокойно осведомился президент. К слову сказать, статья Тихановского мягонькая. С теми, кто не расслышал сигнал также поступили очень бюджетно. «Народные блогеры» Неронский, Венгура, Цуканов, Цыганович и Колос получили по 15 суток ареста. Неприятно, но как говорил классик: «Мало. Раньше больше давали».

Все это не обзор и не дайджест. Все это было рассказано лично первым лицом в РБ перед многочисленной аудиторией, в разных частях страны. Лукашенко ведет себя, как сосед каждого гражданина. Не хватало только футболки и «треников». Он сообщал о «шатателях», как будто высказывался о поведении дворовой шпаны.

«Главное, ведь не понимают люди, что идет спокойное расшатывание обстановки. Все начинается постепенно, расшатывается обстановка внутри страны, доводится до белого каления, идет наступление на действующую власть, происходит слом власти».

При этом Лукашенко все время намекал на главзлодея всей этой истории — «иностранное государство». Но кое-кому в Москве не стоит принимать все на свой счет. Досталось и западу, в частности Европе, за санкции. В общем ясно, что как кандидат Лукашенко в 2020 году если не «самостийник», то рядом. Над суверенитетом незалежной Белоруссии нависли тучи, но беспокоиться никому не стоит. Все это слушают «змагары» и «литвины», которые чувствуют себя немножко обворованными.

Облом с Бабарико

На том же выступлении перед активом Минской области Лукашенко поделился мыслями о Белгазпромбанке. Уже озвученная история с цифрами была продублирована. Ударение ставилось на словах «этот газпромовский банк». И правда, 640 миллионов долларов отмыли и в Латвию перечислили. Но тут всплыли некоторые, весьма любопытные факты, о которых раньше не говорилось. И казалось очень странным, что Латвия вдруг, с какого-то перепуга стала давать информацию и сотрудничать с белорусским КГБ. Ушам не верилось, но это факт. Факт, который разбил надежды хейтеров Бацьки на то, что запад, уважающий банки и частную собственность, надает по «диктатору» санкциями и сорвет хитрые планы Лукашенко задружиться с ЕС и США в пику Москве. Но прозвучала сенсация. Бацька озвучил, что латыши не сами дали нужные материалы, а с разрешения США. Банк с отмывочной схемой накрыло совсем не КГБ. А Вашингтон. Немая сцена… У «шатателей диктаторского режима» отвисли челюсти.

Выяснилось, что заграница им не поможет. Наоборот: на глазах у всего честного народа происходит классическая «зрада». Еще хуже стало шатателям от того, что они поняли таинственное молчание арестованного банкира Бабарико, на которого они возлагали такие большие надежды. Кое-кто уже видел наяву, как толстый банкир сидя в СИЗО КГБ будет работать подтанцовкой, знаменем у молодых-агрессивных, которые поведут улицу на штурм властных кабинетов.

Но вышло совсем не так. Бабарико не просто не сотрясает тюремные решетки и не пишет письма из застенок. Он еще и помалкивает! За все время Бабарико передал через адвоката лишь политкорректное «активно интересуюсь событиями в стране». Никаких «мы жертвою пали», даже банального, солженицынского «я невиновен».

А объясняется это просто. Сотрудничество Белгазпромбанка и латвийского ABLV — это всего лишь малый эпизод масштабной, международной операции по разоблачению отмывания денег в Риге. С шашкой наголо — ФБР под прикрытием Интерпола . Лукашенко не проявлял инициативу — он сотрудничал и помогал. А кое-кто недооценил уровень «оттепели» у Минска и Вашингтона. Претензии к банку и его директору, оказавшемуся кандидатом в президенты Белоруссии, были озвучены именно из Европы и США.

Лукашенко не врал: Бабарико и правда чуял жареное и подался в президенты. Никаких шансов у него нет. А у тех, кто хотел на его широкой спине въехать в рай — крупный обломчик. А даже при любой амнистии, он, вместо президентской кампании будет сидеть в СИЗО.

Добрым молодцам урок

Последний серьезный соперник Лукашенко, кандидат Валерий Цепкало, также получил тревожный звоночек. «Звонил» гражданин Турции Седат Игдеджи — турецкий и белорусский бизнесмен, владелец группы строительных компаний, которые участвовали в возведении объектов Парка высоких технологий (ПВТ). В интервью СМИ он представился подрядчиком, который также строил дом Валерию Цепкало за Национальной библиотекой в Минске. Господин Игдеджи заявил, что за услуги проектирования и строительства Цепкало ему ничего не заплатил.

МВД РБ проводит проверку по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности Валерия Цепкало», — рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова . Кандидат в президенты назвал слова застройщика «чушью» и рассказал, как было на самом деле. Но, как говорил классик: «оправдаться — это можно, да не спросят, вот беда». В общем, война закончилась, не начавшись. А лес артиллерийских медиа-стволов в мессенджере Telegram остался в гордом одиночестве. Никто, никуда не идет, а им придется сокрушать воздух холостыми, салютуя чем-то вроде: «Пока мы едины, мы непобедимы! Посмотрите, как последние 3 дня люди из более чем 30 стран мира из 49 городов выходили на акции солидарности с белорусами».

Напомню: это те, кто из парижей и амстердамов призывали белорусов не трусить. Неплохо.