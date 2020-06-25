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«Жуткий фейк»: Лукашенко открестился от информации о многомилионном счете сына в Швейцарии 

Украина.ру 38 минут назад
«Жуткий фейк»: Лукашенко открестился от информации о многомилионном счете сына в Швейцарии
Фото: Украина.ру
«Сегодня мне доложили, — хотя это было давно, никто не докладывал, — что у одного из моих сыновей в Швейцарии 840 миллионов долларов. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет», — сказал Лукашенко.
По его словам, информация просто фальсифицируется, и люди, которые не разбираются в банковских документах, верят ей.
«Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами «бабичевскими», «незыгарями» из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям-то в мозги уже вбросили это», — подчеркнул белорусский президент.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация и якобы скрин счета Виктора Лукашенко в швейцарском Credit Suisse — по данным на 24 марта 2012 года, сумма в пересчете с евро и швейцарских франков составляла более 840 миллионов долларов.
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СНГ , Виктор Лукашенко , Швейцария
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