«Жуткий фейк»: Лукашенко открестился от информации о многомилионном счете сына в Швейцарии 

«Сегодня мне доложили, — хотя это было давно, никто не докладывал, — что у одного из моих сыновей в Швейцарии 840 миллионов долларов. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет», — сказал Лукашенко

По его словам, информация просто фальсифицируется, и люди, которые не разбираются в банковских документах, верят ей.

«Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами «бабичевскими», «незыгарями» из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям-то в мозги уже вбросили это», — подчеркнул белорусский президент.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация и якобы скрин счета Виктора Лукашенко в швейцарском Credit Suisse — по данным на 24 марта 2012 года, сумма в пересчете с евро и швейцарских франков составляла более 840 миллионов долларов.