Фашизм и ненависть в Белоруссии не пропустят, заявил Лукашенко 

Как сообщает пресс-служба белорусского президента, Лукашенко в субботу принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных в годы Великой Отечественной войны деревень Могилевской области Белоруссии в деревне Борки.

"Скажу прямо: фашизм, ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят… Мы продолжим воспитывать своих детей на ценностях мира и человеческой жизни", — заявил глава республики.

По его словам, в Белоруссии никогда не забудут, «как разрушают души идеи расового превосходства человека над человеком». «Никогда, потому что даже после падения гитлеровского режима идеи фашизма не остались в прошлом. Они живут в тех, кто сегодня называет праздник 9 Мая „победобесием“, кто рушит памятники воинам-освободителям, кто героизирует предателей и коллаборационистов, поклоняется нацистской символике», — сказал президент.

Это, продолжил Лукашенко, свидетельствует о том, что мир не извлек уроки, отдельные государства и правительства по-прежнему, как это было накануне Второй мировой войны, «не замечают, а порой поощряют проявления радикализма в обществе, а порой открытого терроризма».

"Каждые новые поколения белорусов мы будем растить, передавая им память не только о подвигах их предков, но и о боли‚ которая сделала наш народ сильнее, научила беречь мир, спокойствие. Беларусь будет помнить, чтобы и другие страны не забывали, кто заплатил за Великую Победу самую большую цену, освободил завоеванные гитлеровской Германией земли и спас народы от геноцида", — сказал глава государства.