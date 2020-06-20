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Фашизм и ненависть в Белоруссии не пропустят, заявил Лукашенко 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
Фашизм и ненависть в Белоруссии не пропустят, заявил Лукашенко
Фото: Российская Газета
МИНСК, 20 июн — РИА Новости. Фашизм и ненависть «под знаменами демократии» в Белоруссии не пропустят, заявил в субботу белорусский лидер Александр Лукашенко.
Как сообщает пресс-служба белорусского президента, Лукашенко в субботу принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных в годы Великой Отечественной войны деревень Могилевской области Белоруссии в деревне Борки.
"Скажу прямо: фашизм, ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят… Мы продолжим воспитывать своих детей на ценностях мира и человеческой жизни", — заявил глава республики.
По его словам, в Белоруссии никогда не забудут, «как разрушают души идеи расового превосходства человека над человеком». «Никогда, потому что даже после падения гитлеровского режима идеи фашизма не остались в прошлом. Они живут в тех, кто сегодня называет праздник 9 Мая „победобесием“, кто рушит памятники воинам-освободителям, кто героизирует предателей и коллаборационистов, поклоняется нацистской символике», — сказал президент.
Это, продолжил Лукашенко, свидетельствует о том, что мир не извлек уроки, отдельные государства и правительства по-прежнему, как это было накануне Второй мировой войны, «не замечают, а порой поощряют проявления радикализма в обществе, а порой открытого терроризма».
"Каждые новые поколения белорусов мы будем растить, передавая им память не только о подвигах их предков, но и о боли‚ которая сделала наш народ сильнее, научила беречь мир, спокойствие. Беларусь будет помнить, чтобы и другие страны не забывали, кто заплатил за Великую Победу самую большую цену, освободил завоеванные гитлеровской Германией земли и спас народы от геноцида", — сказал глава государства.
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СНГ , В мире , Александр Лукашенко , РИА Новости , Минск
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