Павел Карназыцкий: «Запад и Восток хотят создать из Белоруссии вторую Украину» 

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— допустят ли Виктора Бабарико к выборам;

— почему задержали сына Бабарико;

— для чего заблокировали избирательный фонд кандидата, и законно ли это;

— является ли Виктор Бабарико политзаключенным;

— проходят ли в Минске протесты из-за ареста Бабарико;

— каков реальный рейтинг Виктора Бабарико;

— почему Александр Лукашенко допускает уничижительные высказывания в адрес своих оппонентов.

18 июня кандидат на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны, они оба находятся в СИЗО КГБ. Виктора Бабарико обвиняют в уклонении от уплаты налогов и причинении ущерба на сумму около $4 млн Кроме того, счет Бабарико, на котором находится избирательный фонд кандидата, заблокировали.