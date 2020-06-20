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Павел Карназыцкий: «Запад и Восток хотят создать из Белоруссии вторую Украину» 

Украина.ру 11 минут назад
Павел Карназыцкий: «Запад и Восток хотят создать из Белоруссии вторую Украину»
Фото: Украина.ру
— допустят ли Виктора Бабарико к выборам;
— почему задержали сына Бабарико;
— для чего заблокировали избирательный фонд кандидата, и законно ли это;
— является ли Виктор Бабарико политзаключенным;
— проходят ли в Минске протесты из-за ареста Бабарико;
— каков реальный рейтинг Виктора Бабарико;
— почему Александр Лукашенко допускает уничижительные высказывания в адрес своих оппонентов.
18 июня кандидат на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны, они оба находятся в СИЗО КГБ. Виктора Бабарико обвиняют в уклонении от уплаты налогов и причинении ущерба на сумму около $4 млн Кроме того, счет Бабарико, на котором находится избирательный фонд кандидата, заблокировали.
Напомним, 11 июня в Белгазпромбанке прошел обыск по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко. Евросоюз обратился к белорусским властям и потребовал немедленного освобождения Виктора Бабарико и его сына.
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Комментарии
СНГ , В мире , Александр Лукашенко , ЕС , ФСИН , Минск
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