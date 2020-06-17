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Соперник Лукашенко прокомментировал слухи о консультациях с Россией 

Lenta.ru 35 минут назад
Соперник Лукашенко сделал заявление о связях с Россией
Фото: ТАСС
Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико заявил в интервью Forbes, что отказ ему Центральной избирательной комиссией в регистрации «будет означать фактическую отмену выборов».
Политик отметил, что в агитационный период намерен «по максимуму использовать цифровые инструменты», а также постарается дойти «до каждой деревни». При этом Бабарико сказал, что у него есть сценарий и на заключительный этап, который начнется после голосования 9 августа.
Соперник действующего президента Александра Лукашенко прокомментировал также информацию агентства Bloomberg, которое со ссылкой на свои источники сообщило, что перед выдвижением Бабарико проводил консультации с российскими чиновниками. По его словам, эти данные являются слухами:
«Никаких консультаций с представителями власти на тему выборов у меня не было ни в Белоруссии, ни в России, ни в любой другой стране».
Ранее 17 июня посол Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель призвал власти к соблюдению законности и проведению прозрачного расследования, связанного с деятельностью Бабарико.
11 июня в офисе «Белгазпромбанка», который ранее возглавлял политик, прошли обыски. Были задержаны 15 человек, возбуждены уголовные дела по статьям о легализации средств, добытых преступным путем, и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Лукашенко заявлял, что в Белоруссии рвется к власти радикальная оппозиция на деньги российских олигархов.
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Комментарии 19
СНГ , В мире , Александр Лукашенко , ЕС , Центризбирком России , Forbes , Bloomberg
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