Соперник Лукашенко сделал заявление о связях с Россией

Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико заявил в интервью Forbes, что отказ ему Центральной избирательной комиссией в регистрации «будет означать фактическую отмену выборов».

Политик отметил, что в агитационный период намерен «по максимуму использовать цифровые инструменты», а также постарается дойти «до каждой деревни». При этом Бабарико сказал, что у него есть сценарий и на заключительный этап, который начнется после голосования 9 августа.

Соперник действующего президента Александра Лукашенко прокомментировал также информацию агентства Bloomberg, которое со ссылкой на свои источники сообщило, что перед выдвижением Бабарико проводил консультации с российскими чиновниками. По его словам, эти данные являются слухами:

«Никаких консультаций с представителями власти на тему выборов у меня не было ни в Белоруссии, ни в России, ни в любой другой стране».

Ранее 17 июня посол Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель призвал власти к соблюдению законности и проведению прозрачного расследования, связанного с деятельностью Бабарико.

11 июня в офисе «Белгазпромбанка», который ранее возглавлял политик, прошли обыски. Были задержаны 15 человек, возбуждены уголовные дела по статьям о легализации средств, добытых преступным путем, и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Лукашенко заявлял, что в Белоруссии рвется к власти радикальная оппозиция на деньги российских олигархов.