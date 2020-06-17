У банка «Газпрома» в Белоруссии начались проблемы 

Принадлежащий российскому «Газпрому» белорусский Белгазпромбанк объявил о временной приостановке ряда операций с валютой. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте кредитной организации.

Проблемы у банка начались после того, как руководившим им в течение 20 лет Виктор Бабарико в мае объявил об участии в президентских выборах в республике.

Спустя месяц, 11 июня, Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии провел обыски в офисах организации. В рамках уголовных дел о легализации средств, добытых преступным путем, и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере задержаны 16 топ-менеджеров. Самого Бабарико среди них нет, и официально его ни в чем не обвиняют, но власти Белоруссии утверждают, что задержанные дают признательные показания, в том числе, на кандидата в президенты.

В понедельник, 15 июня, Национальный банк Белоруссии ввел временную администрацию в Белгазпромбанк. В сообщении отмечалось, что такие действия предприняты для защиты интересов вкладчиков и кредиторов, также чтобы не ухудшить его финансовое состояние.

Среди операций, запрещенных новым руководством, снятие наличной иностранной валюты с карточек, эмитированных к текущему счету в белорусских рублях, внесение наличных белорусских рублей на счет, открытый в иностранной валюте, и переводы между банковскими картами, если одна из них эмитирована в белорусских рублях, а другая — в иностранной валюте.

Также остановлено пополнение с помощью белорусских рублей карт, эмитированных в иностранной валюте, и безналичные операции в иностранной валюте с использованием карт, привязанных к счету в белорусских рублях.

Комментируя происходящее в Белгазпромбанке, Бабарико назвал действия белорусских властей особенно циничными и направленными против людей, с которыми он работал. Он подчеркнул, что власть демонстрирует желание использовать любые средства для недопущения честных выборов.