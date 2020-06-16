Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко поведал о драке газовых экспортеров за Белоруссию 

Национальная Служба Новостей 34 минуты назад
Лукашенко поведал о драке газовых экспортеров за Белоруссию
Фото: Национальная Служба Новостей
Белоруссия сможет найти замену России в качестве поставщика газа. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава республики заявил, что в мире сейчас хватает углеводородов по приемлемым для Минска ценам. Конкурент Лукашенко набрал подписи для выдвижения после публичного глумления «Идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ», — цитирует Лукашенко Газета.ру Ранее, во время поездки в Витебскую область, Лукашенко призвал активнее использовать в качестве топлива опилки и торф, как это делают в белорусском регионе. Президент добавил, что этот опыт нужно распространить на всю республику, чтобы не «выпрашивать» природный газ и нефть, передает телеканал 360.
Видео дня. Бассейн в прицепе: блогер устроил заезд по городу
Национальная Служба Новостей: последние новости
Белоруссия предложила России снять ограничения на поездки Белоруссия предложила России снять ограничения на поездки Представитель Лукашенко рассказала о признаниях в деле «дочки» Газпрома Представитель Лукашенко рассказала о признаниях в деле «дочки» Газпрома Названы сроки взаимного признания виз России и Белоруссии Названы сроки взаимного признания виз России и Белоруссии
СНГ , Александр Лукашенко , Газета.Ru , Телеканал "360° Подмосковье" , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым решил проблему с водой
Крым решил проблему с водой
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
Помпео взбесило решение России
Помпео взбесило решение России
Названа причина смерти лжехирурга Алены Верди
Названа причина смерти лжехирурга Алены Верди
Видео
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
00:24
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
Опубликовано видео пожара на Камчатке
02:06
Опубликовано видео пожара на Камчатке
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
00:48
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
00:23
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
00:58
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
00:37
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
В мире Происшествия
Уснувшая в кроватке пьяная воспитательница детсада попала на видео
01:10
Уснувшая в кроватке пьяная воспитательница детсада попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео заявлений избившей в лифте внучку бабушки
00:43
Опубликовано видео заявлений избившей в лифте внучку бабушки
Происшествия
Последняя ссора Соколова с убитой аспиранткой попала на видео
00:37
Последняя ссора Соколова с убитой аспиранткой попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолетов НАТО Су-27 над Балтикой
00:50
Опубликовано видео перехвата самолетов НАТО Су-27 над Балтикой
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение