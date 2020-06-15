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Соперница Лукашенко снялась с президентских выборов 

Lenta.ru 1 час назад
Соперница Лукашенко снялась с президентских выборов
Фото: РИА Новости
Предприниматель Наталья Кисель решила снять свою кандидатуру с выборов президента Белоруссии. Об этом сообщили в ее штабе в понедельник, 15 июня, передает «Sputnik Беларусь».
Ранее Кисель утверждала, что собрала 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты. Теперь она планирует передать их в «общую корзину», разделив между другими претендентами. Издание отмечает, что это невозможно, поскольку в подписных листах указывается, за какого именно кандидата подписывается гражданин.
Выборы президента состоятся в Белоруссии 9 августа. Действующий глава государства Александра Лукашенко намерен баллотироваться на шестой срок и уже собрал подписи для регистрации. О сборе необходимого числа подписей также заявили его соперники — бывший руководитель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, бывший депутат палаты представителей Анна Канопацкая.
Пикеты в поддержку оппозиционных кандидатов проходили по всей стране и нередко заканчивались задержаниями активистов. Популярный блогер Сергей Тихановский, который также хотел баллотироваться, арестован. В офисе «Белгазпромбанка» прошли обыски. Лукашенко заявлял, что в Белоруссии рвется к власти радикальная оппозиция на деньги российских олигархов.
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СНГ , В мире , ИА Sputnik
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