Задержанные топ-менеджеры и сотрудники Белгазпромбанка дают признательные показания, утверждают в пресс-службе президента Белоруссии. Банк ранее возглавлял претендент на пост главы государства, бизнесмен Виктор Бабарико.
Выборы пройдут в августе. Бабарико уже собрал для своего выдвижения рекордное число подписей избирателей — более 300 тысяч. Действия белорусских правоохранителей в отношении менеджеров банка Бабарико в интервью РБК назвал рейдерским захватом со стороны государства. Сам он уже записал видеообращение к народу на случай своего ареста.
Нацбанк Белоруссии уже назначил исполняющих обязанности топ-менеджеров Белгазпромбанка. Его крупнейшие акционеры — российские «Газпром» и Газпромбанк. И там уже назвали новые назначения незаконными.
В отношении сотрудников Белгазпромбанка заведены уголовные дела по статьям о легализации средств, добытых преступным путем, и о неуплате налогов. И то и другое в особо крупном размере.
Бывший руководитель банка, претендующий на участие в президентских выборах в Белоруссии Виктор Бабарико, считает дело политическим и называет все это актом устрашения. В ответ пресс-секретарь президента Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что задержанные уже дают признательные показания и показания против Бабарико.
Он не первый потенциальный кандидат в президенты Белоруссии, столкнувшийся серьезными с проблемами. На прошлой неделе там прошли массовые протесты против ареста блогера Сергея Тихановского, который тоже собирался баллотироваться в президенты. Его обвиняют в организации несанкционированного митинга. Сейчас в президенты баллотируется его жена Светлана.
И Тихановский, и Бабарико начали кампанию очень успешно и собрали множество подписей за свое выдвижение. В предвыборных обещаниях Бабарико людей привлекает посыл: стране нужна не жесткая рука, а грамотный менеджер, говорит эксперт по Белоруссии Дмитрий Болкунец.
Дмитрий Болкунец, эксперт по Белоруссии: «Это очень сильно многих подкупает, потому что от разносов Лукашенко, когда он лицом об стол тыкает министров и так далее, я думаю, устало и простое население, и значительная часть номенклатуры. В этом тоже есть определенная опасность для Лукашенко, потому что в душе, я думаю, многие вертикальщики с удовольствием променяли бы нынешнего жесткого царя на такого вот правильного менеджера».
По словам политолога Евгения Минченко, на сегодня ни у кого нет достоверной социологии по Белоруссии. Едва ли можно верить как официальным данным Минска, так и опросам, проведенным сторонниками оппозиционных кандидатов. Впрочем, сколько людей реально поддерживают Бабарико, или Тихановского, или кого-либо еще, в итоге может оказаться совершенно неважно, считает Евгений Минченко.
Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»: «Вполне вероятен сценарий, когда не зарегистрируют ни Тихановскую, ни Цепкало, ни Бабарико — останется только Лукашенко и статисты. Более того, то, что этот сценарий, видимо, наиболее вероятен, подтверждает то, что неожиданно снял свою кандидатуру несколько недель назад глава Либерально-демократической партии, не выдвигают своих кандидатов коммунисты, то есть такое впечатление, что это будет такой плебисцит за или против Лукашенко».
А для бывшего банкира не дойти до выборов — еще не самая грустная перспектива, добавляет политический обозреватель информационной компании «БелаПан» Александр Класковский. По его словам, сейчас Бабарико арестовывать, скорее всего, не будут. Но это сейчас…
Александр Класковский, политический обозреватель информационной компании «БелаПан»: «Его возможный арест будет означать, что Александр Лукашенко струсил и не готов к выборам честным и справедливым. Кстати говоря, Лукашенко и сам сказал, что ему не нужны сейчас узники совести. Он намекнул, что эти кандидаты пусть подумают, где они будут работать после выборов. Это означает, что Лукашенко в случае своего переизбрания сделает все возможное, чтобы Виктор Бабарико не остался в Белоруссии. Я не исключаю еще один вариант: в день выборов 9 или 10 августа в Белоруссии ожидаются массовые народные волнения. И я не исключаю, что могут быть провокации, после которых некоторые кандидаты в президенты будут арестованы».
На выборах президента Белоруссии 2010 года было десять кандидатов. Один из них выборы выиграл, а еще семерых за акции несогласия с результатами сразу после отправили под арест, и некоторым повезло — под домашний.