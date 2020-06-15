Задержанные топ-менеджеры и сотрудники Белгазпромбанка дают признательные показания, утверждают в пресс-службе президента Белоруссии . Банк ранее возглавлял претендент на пост главы государства, бизнесмен Виктор Бабарико.

Выборы пройдут в августе. Бабарико уже собрал для своего выдвижения рекордное число подписей избирателей — более 300 тысяч. Действия белорусских правоохранителей в отношении менеджеров банка Бабарико в интервью РБК назвал рейдерским захватом со стороны государства. Сам он уже записал видеообращение к народу на случай своего ареста.

Нацбанк Белоруссии уже назначил исполняющих обязанности топ-менеджеров Белгазпромбанка. Его крупнейшие акционеры — российские «Газпром» Газпромбанк . И там уже назвали новые назначения незаконными.

В отношении сотрудников Белгазпромбанка заведены уголовные дела по статьям о легализации средств, добытых преступным путем, и о неуплате налогов. И то и другое в особо крупном размере.

Бывший руководитель банка, претендующий на участие в президентских выборах в Белоруссии Виктор Бабарико, считает дело политическим и называет все это актом устрашения. В ответ пресс-секретарь президента Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что задержанные уже дают признательные показания и показания против Бабарико.

Он не первый потенциальный кандидат в президенты Белоруссии, столкнувшийся серьезными с проблемами. На прошлой неделе там прошли массовые протесты против ареста блогера Сергея Тихановского, который тоже собирался баллотироваться в президенты. Его обвиняют в организации несанкционированного митинга. Сейчас в президенты баллотируется его жена Светлана.

И Тихановский, и Бабарико начали кампанию очень успешно и собрали множество подписей за свое выдвижение. В предвыборных обещаниях Бабарико людей привлекает посыл: стране нужна не жесткая рука, а грамотный менеджер, говорит эксперт по Белоруссии Дмитрий Болкунец

Дмитрий Болкунец, эксперт по Белоруссии: «Это очень сильно многих подкупает, потому что от разносов Лукашенко, когда он лицом об стол тыкает министров и так далее, я думаю, устало и простое население, и значительная часть номенклатуры. В этом тоже есть определенная опасность для Лукашенко, потому что в душе, я думаю, многие вертикальщики с удовольствием променяли бы нынешнего жесткого царя на такого вот правильного менеджера».

По словам политолога Евгения Минченко, на сегодня ни у кого нет достоверной социологии по Белоруссии. Едва ли можно верить как официальным данным Минска, так и опросам, проведенным сторонниками оппозиционных кандидатов. Впрочем, сколько людей реально поддерживают Бабарико, или Тихановского, или кого-либо еще, в итоге может оказаться совершенно неважно, считает Евгений Минченко

Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»: «Вполне вероятен сценарий, когда не зарегистрируют ни Тихановскую, ни Цепкало, ни Бабарико — останется только Лукашенко и статисты. Более того, то, что этот сценарий, видимо, наиболее вероятен, подтверждает то, что неожиданно снял свою кандидатуру несколько недель назад глава Либерально-демократической партии , не выдвигают своих кандидатов коммунисты , то есть такое впечатление, что это будет такой плебисцит за или против Лукашенко».

А для бывшего банкира не дойти до выборов — еще не самая грустная перспектива, добавляет политический обозреватель информационной компании «БелаПан» Александр Класковский . По его словам, сейчас Бабарико арестовывать, скорее всего, не будут. Но это сейчас…

Александр Класковский, политический обозреватель информационной компании «БелаПан»: «Его возможный арест будет означать, что Александр Лукашенко струсил и не готов к выборам честным и справедливым. Кстати говоря, Лукашенко и сам сказал, что ему не нужны сейчас узники совести. Он намекнул, что эти кандидаты пусть подумают, где они будут работать после выборов. Это означает, что Лукашенко в случае своего переизбрания сделает все возможное, чтобы Виктор Бабарико не остался в Белоруссии. Я не исключаю еще один вариант: в день выборов 9 или 10 августа в Белоруссии ожидаются массовые народные волнения. И я не исключаю, что могут быть провокации, после которых некоторые кандидаты в президенты будут арестованы».

На выборах президента Белоруссии 2010 года было десять кандидатов. Один из них выборы выиграл, а еще семерых за акции несогласия с результатами сразу после отправили под арест, и некоторым повезло — под домашний.