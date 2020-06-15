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В Белоруссии заявили о подтверждении прогноза по спаду коронавируса 

RT на русском и ещё 10 49 минут назад
В Белоруссии подтверждается прогноз о плавном снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в июне, заявила в интервью телеканалу ОНТ главный санитарный врач республики Наталья Жукова.
«Прогнозы, которые были сделаны ранее на июнь месяц о плавном снижении заболеваемости, сбываются. Есть территории, где заболеваемость практически минимальная, есть территории, где ещё эпидпроцесс продолжается, но в целом мы видим положительную динамику», — отметила она.
В то же время, по её словам, не следует исключать риска второй волны пандемии.
«Во всяком случае, система здравоохранения готовится к этому. Мы будем наблюдать за странами… где этот эпидпроцесс завершился, и будем делать выводы и строить прогнозы», — пояснила Жукова.
В Белоруссии число выявленных случаев коронавируса достигло 53 973.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не бояться второй волны заболеваемости COVID-19, так как к этому времени многие перенесут болезнь и выработают иммунитет.
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Комментарии
СНГ , Видео , В мире , Ситуация в мире , COVID-19 , Наталья Жукова , Александр Лукашенко
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