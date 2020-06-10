У Лукашенко появился четвертый конкурент

Претендент на пост президента Белоруссии, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая заявила, что собрала необходимое число подписей для выдвижения своей кандидатуры в рамках проходящей политической кампании.
Президентские выборы назначены в республике на 9 августа, для выдвижения своих кандидатов инициативным группам нужно собрать минимум 100 тысяч подписей граждан. Ранее этот порог преодолели действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, который выдвигается на шестой президентский срок, бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, а также экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Таким образом, Канопацкая стала четвертым претендентом, собравшим необходимое число подписей.
Как следует из сообщения Канопацкой на ее странице в Facebook, в ее поддержку собрано 100100 подписей. Политик также поблагодарила членов своей инициативной группы и избирательного штаба.
В настоящее время в президентской гонке в Белоруссии участвуют 14 человек. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов продлится по 19 июня включительно. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.