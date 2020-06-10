У Лукашенко появился четвертый конкурент

Претендент на пост президента Белоруссии , бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая заявила, что собрала необходимое число подписей для выдвижения своей кандидатуры в рамках проходящей политической кампании.

Президентские выборы назначены в республике на 9 августа, для выдвижения своих кандидатов инициативным группам нужно собрать минимум 100 тысяч подписей граждан. Ранее этот порог преодолели действующий белорусский лидер Александр Лукашенко , который выдвигается на шестой президентский срок, бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, а также экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Таким образом, Канопацкая стала четвертым претендентом, собравшим необходимое число подписей.

Как следует из сообщения Канопацкой на ее странице в Facebook, в ее поддержку собрано 100100 подписей. Политик также поблагодарила членов своей инициативной группы и избирательного штаба.

В настоящее время в президентской гонке в Белоруссии участвуют 14 человек. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов продлится по 19 июня включительно. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.