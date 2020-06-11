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Один из претендентов на пост президента Белоруссии приостанавливает сбор подписей 

ТАСС и ещё 7 8 часов назад
Один из претендентов на пост президента Белоруссии приостанавливает сбор подписей
Фото: Украина.ру
МИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Претендент на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская на несколько дней приостанавливает сбор подписей в поддержку своего выдвижения кандидатом в крупных городах страны из-за давления на членов ее инициативной группы. Об этом говорится в ее обращении к координаторам и членам собственной инициативной группы, распространенном в четверг.
"В связи с тем, что происходят задержания, вас наказывают сутками, штрафами, происходят провокационные действия, в ближайшие дни — пятницу, субботу и воскресенье — не проводите пикеты по сбору подписей в Минске и во всех областных городах Республики Беларусь", — отметила Тихановская.
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СНГ , ИТАР-ТАСС , Минск
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