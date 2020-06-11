Один из претендентов на пост президента Белоруссии приостанавливает сбор подписей 

МИНСК , 11 июня. /ТАСС/. Претендент на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская на несколько дней приостанавливает сбор подписей в поддержку своего выдвижения кандидатом в крупных городах страны из-за давления на членов ее инициативной группы. Об этом говорится в ее обращении к координаторам и членам собственной инициативной группы, распространенном в четверг.

"В связи с тем, что происходят задержания, вас наказывают сутками, штрафами, происходят провокационные действия, в ближайшие дни — пятницу, субботу и воскресенье — не проводите пикеты по сбору подписей в Минске и во всех областных городах Республики Беларусь", — отметила Тихановская.