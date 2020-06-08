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Названный хряком белорусский оппозиционер гарантировал Лукашенко безопасность 

Lenta.ru 1 час назад
Названный хряком оппозиционер о будущем Лукашенко
Фото: ТАСС
Претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что готов гарантировать Александру Лукашенко безопасность после его ухода с поста главы государства. Об этом он рассказал в интервью Youtube-каналу «Баренцева».
По словам оппозиционера, первый президент имеет право на нормальную жизнь.
«Ему бы стоило оставить одну из его резиденций, где он мог бы выращивать картошку, арбузы, коровок — то, что, в принципе, ему нравится. Мог бы заниматься преподавательской деятельностью, если он хотел бы, мог бы консультированием заниматься», — поразмышлял Цепкало о будущем Лукашенко после того, как действующий глава государства сравнил его с хряком.
Политик добавил, что любой президент, покидающий свой пост, должен вести жизнь нормального гражданина.
«Возможно, государство могло бы обеспечить его охраной — один-два человека. Потому что не всем людям нравилось, как он государством управляет», — подчеркнул Цепкало и добавил, что «мало-мальская» охрана должна быть оставлена Лукашенко с целью избежать физического насилия.
Оппозиционер подчеркнул, что Белоруссия должна становиться нормальной цивилизованной страной. Цепкало считает, что новые власти республики должны будут учесть мировую практику, когда предыдущему руководителю создают обычные условия для жизни.
4 июня Лукашенко сравнил своего потенциального оппонента на назначенных на 9 августа президентских выборах с хряком. Он вспомнил слова Цепкало, что когда-то глава государства вызывал доверие у матери оппозиционера благодаря знанию о том, сколько поросят рождается от свиноматки. «Он просто не понимает, что количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависят от свиноматки. Это еще и зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то будут мертворожденные поросята», — сказал Лукашенко.
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Комментарии
СНГ , В мире , Александр Лукашенко
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