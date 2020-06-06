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Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом 

Газета.Ru и ещё 10 2 часа назад
Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом
Фото: Daily Storm
Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Курмангали в Facebook объявил, что заразился коронавирусом.
"Дорогие друзья! К сожалению, должен сообщить о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности", — написал пресс-секретарь.
Курмангали сообщил, что находится в больнице. По его словам, президент Касым-Жомарт Токаев продолжит работать в обычном режиме, потому что его здоровью ничего не угрожает.
В Казахстане коронавирусом заразились 12 511, умерли 53, выздоровели 7 135 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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СНГ , ВОЗ
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