Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приставы в Белоруссии заблокировали счёт лидера оппозиции 

News.ru 2 часа назад
В Белоруссии заблокировали счёт лидера оппозиции
Фото: Объединенная Гражданская Партия - ОГП/facebook.com
Судебные исполнители арестовали банковский счёт лидера Объединённой гражданской партии (ОГП) Николая Козлова — оппозиционного претендента на пост президента Белоруссии.
По информации пресс-службы ОГП, с карточки Козлова решили списать сумму административных штрафов, назначенных за участие в несанкционированных протестных акциях.
Обнаружилось это вчера, когда не прошла оплата продуктов в магазине. В банке сегодня подтвердили: да, это судебные исполнители полностью арестовали счёт, — цитирует сообщение РИА Новости.
Только за участие в майском митинге в Минске оппозиционера оштрафовали на $565.
Как писал NEWS.ru, 31 мая в Белоруссии стартовал сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Оппозиционные кандидаты организовали пикеты в центре Минска, чтобы получить подписи. Собрания превратились в акции протеста.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 июня.
Видео дня. Little Big и его GO BANANAS - главный трэш года
News.ru: последние новости
Лукашенко пообещал, что Майданов в Белоруссии не будет Лукашенко пообещал, что Майданов в Белоруссии не будет Планировавшего выдвигаться в президенты блогера арестовали в Белоруссии Планировавшего выдвигаться в президенты блогера арестовали в Белоруссии Лукашенко пообещал вскоре назначить нового премьер-министра Лукашенко пообещал вскоре назначить нового премьер-министра
СНГ , В мире , Николай Козлов , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разгадана тайна ямальских кратеров
Разгадана тайна ямальских кратеров
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Стукнул кулаком: Путин отреагировал на доклад Мишустина
Стукнул кулаком: Путин отреагировал на доклад Мишустина
Указ Путина назвали сигналом Вашингтону
Указ Путина назвали сигналом Вашингтону
Богомолов взорвал сеть фото обнаженной женщины
Богомолов взорвал сеть фото обнаженной женщины
Видео
Человек-паук на акции протеста попал на видео
00:36
Человек-паук на акции протеста попал на видео
Поимка дикобраза в Подмосковье попала на видео
01:12
Поимка дикобраза в Подмосковье попала на видео
Tesla на автопилоте врезалась в фургон и попала на видео
01:42
Tesla на автопилоте врезалась в фургон и попала на видео
Опубликовано видео ДТП с участием маршрутки и скорой помощи
00:40
Опубликовано видео ДТП с участием маршрутки и скорой помощи
Незнакомец спас людей из горящего автомобиля и попал на видео
Незнакомец спас людей из горящего автомобиля и попал на видео
Стюардесса пошутила над спящим пассажиром и попала на видео
00:22
Стюардесса пошутила над спящим пассажиром и попала на видео
Пентагон взбунтовался против планов Трампа
01:55
Пентагон взбунтовался против планов Трампа
В мире США
Конфликт Соловьева с соведущей попал на видео
03:12
Конфликт Соловьева с соведущей попал на видео
Общество
В США полицейские встали на колени
00:34
В США полицейские встали на колени
США В мире
Резиденцию Джонсона штурмовали протестующие
00:12
Резиденцию Джонсона штурмовали протестующие
В мире Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение