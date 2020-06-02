В воскресенье, 31 мая, в разных городах Белоруссии прошли пикеты по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатами в президенты нескольких участников избирательной кампании, альтернативных Александру Лукашенко . В частности, подписи собирали в поддержку Светланы Тихановской — супруги оппозиционного блогера Сергея Тихановского, которому ЦИК отказал в участии в политической кампании.

По данным правозащитной группы «Весна», милиция задержала около 30 представителей оппозиции. Среди них активисты Белорусской социал-демократической партии («Народной Грамады»), лидером которой является известный оппозиционер Николай Статкевич , и сборщики подписей в поддержку Тихановской.

При этом в Минске был задержан сам Статкевич. По данным правозащитников, в задержании не участвовал ни один милиционер в форме, в связи с чем его супруга написала заявление о похищении мужа.

Тихановский также был задержан во время митинга в Гродно в пятницу, 29 мая. По данным очевидцев, после восьми вечера его стала хватать за одежду некая женщина, требуя показать жену и возмущаясь сбором людей в период коронавирусной опасности. Блогер попробовал увернуться, после чего к нему подбежали люди в штатском и омоновской форме и затащили в свою машину.

Напомним, президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Лукашенко намерен баллотироваться на новый президентский срок.

Сам Лукашенко, комментируя события выходных, заявил: в сторону Белоруссии дуют ветры, причем выразил сожаление, что не оттуда, откуда ему хотелось бы. Попутно глава государства заверил, что готов к любым ветрам, поскольку теперь в Белоруссии умеют бороться с любыми воздушными течениями, вплоть до ураганов.

«Еще раз подчеркиваю, «майданутым» это говорю: мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране», — сказал Лукашенко.

«Явно хотел дестабилизировать обстановку в стране»

Если рассматривать всю ситуацию с задержанием блогера Тихановского и его помощников, видно, что он уже несколько дней нарывался на подобную реакцию. Об этом говорит белорусский политолог, главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант.

«Человек явно хотел дестабилизировать обстановку в стране, он явно шел на нарушение закона. Соответственно, чем раньше пресечь эти действия, тем лучше», — сказал политолог.

Самого Тихановского он называет «очевидно политтехнологическим проектом», поскольку тот всего около года назад появился в YouTube в качестве публичной персоны, «стал накачивать свой канал сначала социальной проблематикой, затем политизировал его».

«Тихановского связывают с политтехнологом Шкляровым, который работал в США, Германии, с Ксенией Собчак. Есть ли здесь деньги Запада, недовольного белорусского политика или российского олигарха, сложно судить. Но я думаю, правоохранительные органы здесь тоже разберутся», — сообщил Дзермант.

«Крайняя усталость жителей страны от Лукашенко»

Из Белоруссии поступает масса сообщений о том, что людей, которые хотят подписаться за других кандидатов (кроме Лукашенко), задерживают, выписывают им штрафы достаточно ощутимые для белорусского гражданина. Об этом говорит российский политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

«Наличествует недвусмысленная угроза со стороны действующего президента Лукашенко в адрес других кандидатов. Как это может соответствовать нормальному избирательному процессу, Конституции? Никак. Это фактически попытка монополизировать власть без каких-либо выборов, превратив их в фарс», — убеждён Безпалько.

По его словам, нынешнюю ситуацию в Белоруссии можно охарактеризовать как крайнюю усталость жителей страны от Лукашенко.

«Несмотря на то, что сами по себе белорусы обладают очень спокойным менталитетом, они выходят на улицы и стоят по несколько часов в очередях, чтобы подписаться за любого оппозиционного кандидата. Люди устали бояться репрессий, правоохранительных органов, угрозы увольнения, штрафов и так далее», — заявил политолог.

«Опасно угрожать партизанской войной»

Белорусский политолог Александр Шпаковский отмечает, что в случае с задержаниями на выходных у него нет никаких оснований не доверять белорусской милиции. По словам Шпаковский, «уровень безопасности в нашей стране всегда был достаточно высок, и это один из плюсов существующей белорусской модели».

«На самом деле личность этого блогера [Тихановского] преимущественно известна только активным политизированным пользователям Сети. Массовость пикетов Тихановского во многом обеспечивается тем, что он выстраивает людей в очередь друг за дружкой, и это создает картину достаточно большой общественной поддержки», — сказал Шпаковский.

Эксперт добавил, что «опасно призывать народ выходить на Майдан, как в Украине», опасно угрожать партизанской войной. Это уже сфера государственной безопасности, и ясно, что государство будет всячески защищать свои интересы.

«Обрушить репрессии на своих оппонентов»

Сейчас на самом деле никакой массовой поддержки у Лукашенко нет, говорит Богдан Безпалько. Еще несколько месяцев назад, продолжил политолог, Лукашенко давали рейтинг примерно в 10%, «а сейчас его рейтинг опустился еще ниже — от 3% до 6%».

«Понятно, что действующего президента все это очень раздражает и беспокоит: он не сможет выиграть в честной конкурентной борьбе. Поэтому он вынужден применять технологии, манипуляции, задержания.

Но он по-прежнему рассчитывает переназначить себя на шестой срок и в том или ином виде спровоцировать события, которые будет использовать, чтобы обрушить репрессии на своих оппонентов», — заявил Безпалько.

Он поясняет, что для всех оппозиционно настроенных к Лукашенко людей главным препятствием является «та авторитарная модель политической системы, которую выстроили в Белоруссии за последние 26 лет».

«Если они смогут каким-то образом расшатать эту систему, то тогда, конечно, это будет успехом с их стороны. Но для этого не нужен Майдан — для этого достаточно открытых, честных, демократических выборов.

Лукашенко пугает всех Майданом. Но на самом деле он сам по себе один большой усатый Майдан, который постепенно двигает страну на Запад без каких-либо цветных революций. Помимо прочего, он сохраняет неэффективную модель экономики, пытается по-прежнему паразитировать на российском государстве и при этом двигается на Запад», — сказал Безпалько.

«Сил у Лукашенко достаточно»

Нынешняя избирательная кампания в Белоруссии оказывается гораздо острее предыдущей, 2015 года, говорит Алексей Дзермант, «и этой ситуацией хотят воспользоваться силы, которые хотят здесь устроить какие-то радикальные действия или поменять власть».

Сегодня Тихановский, который является членом инициативной группы своей жены, не выдвинул ни одного позитивного лозунга, связанного с развитием, отмечает Александр Шпаковский.

«Они кричат: «Долой!» Такая повестка просто направлена на создание радикального ядра для будущих протестов, это совершенно ясно», — сообщил эксперт.

В то же время, по его мнению, сил у Лукашенко достаточно, «электоральное ядро у него есть, административный ресурс и силовые структуры по-прежнему не демонстрируют никаких признаков колебаний».