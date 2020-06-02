Лукашенко предрекли трудные выборы

Президент Белоруссии на встрече с председателем Комитета государственной безопасности республики заявил, что не допустит майдана в стране в преддверии президентских выборов, которые намечены на 9 августа. «Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют отдельные ветродуи. Всех этих майданутых хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет», — пригрозил Лукашенко . Накануне в Белоруссии прошли пикеты в поддержку соперников действующего президента.

Когда президент начинает публично обсуждать свои предстоящие перевыборы с главой Комитета госбезопасности, это верный признак того, что эта избирательная кампания может стать для Александра Лукашенко, возможно, самой трудной за все его 26-летнее правление. Ситуация в республике, казавшаяся со стороны привычно спокойной годами, явно накаляется, а недовольство правящим режимом растет.

Когда тысячи людей, не боясь силовиков, выстраиваются в очереди для того, чтобы отдать подписи в пользу выдвижения кандидатом в президенты никому доселе неизвестной Светланы Тихановской, это означает, что протестный потенциал чрезвычайно велик. Тихановская — всего лишь супруга блогера, стремительно набравшего популярность своими незамысловатыми репортажами о том, как на самом деле живет Белоруссия. После попытки выдвинуться кандидатом в президенты Тихановского просто взяли и посадили. И теперь протестный электорат готов поддержать кого угодно, кроме Лукашенко.

Симптоматично, что на сей раз бросить вызов президенту решили по крайней мере двое представителей тех кругов, которые можно считать истеблишментом. Это, например, бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, численность инициативной группы которого лишь немногим уступает численности таковой у президента. Или карьерный дипломат Валерий Цепкало, работавший послом Белоруссии в США, представителем президента в парламенте и даже успевший послужить одним из руководителей предвыборного штаба самого Лукашенко во время его первой избирательной кампании в 1994 году.

Конечно, по сложившимся на постсоветском пространстве традициям подобных кандидатов привычно считать спойлерами, однако в случае с сегодняшней Белоруссией вполне можно допустить, что выдвижение таких кандидатов свидетельствует в том числе о накопившейся усталости внутри правящего класса от многолетнего колоритного правления Александра Григорьевича.

Также можно предположить, что и обилие допущенных по крайней мере к сбору подписей кандидатов — отражение расчета властей на раскол, размывание протестного электората. Такие схемы тоже привычны на постсоветском пространстве. Однако, опять же, в случае с сегодняшней Белоруссией ситуация может начать развиваться столь быстро, что объединение протестного электората может произойти буквально в самый последний момент, во многом по чисто случайным, сиюминутным обстоятельствам, когда над выборами для значительной части общества будет довлеть лозунг голосования именно против действующего президента. Собственно, в соседней Украине феномен Зеленского случился во многом именно таким образом.

К тому же режимы типа «лукашенковского» привыкли действовать более незамысловатыми методами, избегая выстраивания сложных комбинаций что со спойлерами, что с расколотой оппозицией. Поскольку властитель типа Лукашенко всегда будет подозревать в нелояльности даже самую безвольную марионетку и считать, что никакой оппозиции нельзя позволять даже немного поднять голову.

Оценить реальный рейтинг Александра Лукашенко не представляется возможным. Последние более или менее репрезентативные социологические опросы проводились в республике четыре года назад, и тогда уровень его электоральной поддержки был ниже 30%. Поскольку особых успехов в экономике страны с тех пор замечено не было, раздрай с Россией, усугубляющий внутренние сложности, только нарастал, а ситуация вокруг эпидемии коронавируса является дополнительным раздражающим моментом, то Лукашенко может быть трудно выиграть выборы с привычным для себя результатом в 80% голосов. Просто может оказаться так, что столько «накидать» будет уже невозможно.