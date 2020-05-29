Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что белорусское общество не созрело для того, чтобы голосовать на президентских выборах за женщину. Об этом он сказал в пятницу в ходе посещения Минского тракторного завода.

Глава государства во время общения с работниками завода ответил на вопрос об отношении к потенциальным соперникам на предстоящих 9 августа президентских выборах.

"У нас конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по конституции президент обладает сильной властью, — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. — У нас президент — это не как в Литве. Там президент была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла, ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас — нет, президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден".

Лукашенко критически высказался о своем политическом оппоненте, блогере и предпринимателе Сергее Тихановском, который не смог зарегистрировать инициативную группу для выдвижения кандидатом в президенты, поэтому в избирательной кампании участвует его жена Светлана, а он является руководителем ее инициативной группы. Президент в связи с этим обратил внимание на статью в российском издании "Коммерсантъ".

"Якобы интервью берут у одного шелудивого [Тихановского], иначе не назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах. Но мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство и прочее. Мы все это знаем", — сказал Лукашенко. При этом, по мнению президента, блогер знает, что "за жену никто не проголосует в Беларуси".

Имеется компромат

Глава государства отметил, что в целом пока мало знает людей, которые выдвинулись для участия в избирательной кампании. "За исключением своего бывшего помощника [Валерия Цепкало]. Он, правда, хитрит, не говорит, почему его президент уволил. Но это вы у него спросите, почему я его уволил. И ему потом не захочется идти на выборы, но он честно не скажет. Надо — скажем, но мы не хотим заниматься этим компроматом", — сказал Лукашенко.

Президент похвалил участниц президентской гонки, которые "тихо, спокойно собирают эти подписи". По его словам, эти женщины-претендентки собрали больше подписей, "чем все мужики, которые в интернете пиарятся".

"Мужики там кипеж подняли, где-то кто-то ходит, кричит. Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил [участник пикета], когда ему сделал замечание, — заметил Лукашенко. — Провокация — это лучшая реклама. Они это так понимают".

Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа. 21 мая стартовал процесс сбора подписей избирателей для выдвижения кандидатов в президенты, на пост которого претендуют 14 человек.