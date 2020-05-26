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Зеленский передал в подарок Лукашенко вышиванку 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
Зеленский сделал подарок Лукашенко
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил белорусско-украинское сотрудничество с послом Украины в республике Игорем Кизимом, который передал от президента Владимира Зеленского вышиванку для белорусского лидера. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
"Во время беседы обсуждались вопросы развития белорусско-украинского сотрудничества, включая график совместных официальных мероприятий на этот год", — сказано в сообщении.
В нем также отмечается, что украинский дипломат передал белорусской стороне вышиванку — подарок от президента Украины Владимира Зеленского белорусскому коллеге Александру Лукашенко в связи с празднованием на Украине дня вышиванки.
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СНГ , В мире , Украина , Владимир Макей , Игорь Кизим , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , МИД
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