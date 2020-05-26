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Белорусский политик снялся с выборов со словами «не могу быть проституткой» 

Lenta.ru 2 часа назад
«Не могу быть проституткой»: белорусский политик о выборах
Фото: vk.com/Олег Гайдукевич
В Белоруссии лидер Либерально-демократической партии (ЛДП), депутат палаты представителей Олег Гайдукевич снялся с президентских выборов в пользу действущего главы государства Александра Лукашенко. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает «Белорусский партизан».
Гайдукевич заявил, что пришел в политику «всерьез и надолго», поэтому опровергает «роли, которые ему приписали» во время кампании. Президентские выборы должны объединить страну, сказал он и призвал всех проголосовать за Лукашенко, назвав его единственным гарантом единства Белоруссии.
«Это не 2010 год, когда ЛДП снялась с выборов, назвав их цирком. Я не могу быть проституткой, я буду отстаивать свои убеждения», — приводит издание слова Гайдукевича.
Он сообщил, что собрал 30 тысяч подписей и передаст их вместе с программой в штаб Лукашенко. Президентские выборы запланированы на 9 августа.
Издание отмечает, что Гайдукевич считался спарринг-партнером Лукашенко, как и его отец на предыдущих выборах. Tut.by напоминает, что в 2010 году Сергей Гайдукевич, инициативная группа которого была больше, чем у Лукашенко, снял свою кандидатуру с президентских выборов и назвал их спектаклем.
Ранее белорусский ЦИК отказал в регистрации инициативным группам оппозиционных кандидатов. Глава комиссии обвинила их в попытках заразить ее коронавирусом.
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Комментарии
СНГ , В мире , Сергей Гайдукевич , Александр Лукашенко , ЛДПР , Центризбирком России
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