«Не могу быть проституткой»: белорусский политик о выборах

Гайдукевич заявил, что пришел в политику «всерьез и надолго», поэтому опровергает «роли, которые ему приписали» во время кампании. Президентские выборы должны объединить страну, сказал он и призвал всех проголосовать за Лукашенко, назвав его единственным гарантом единства Белоруссии.

«Это не 2010 год, когда ЛДП снялась с выборов, назвав их цирком. Я не могу быть проституткой, я буду отстаивать свои убеждения», — приводит издание слова Гайдукевича.

Он сообщил, что собрал 30 тысяч подписей и передаст их вместе с программой в штаб Лукашенко. Президентские выборы запланированы на 9 августа.

Издание отмечает, что Гайдукевич считался спарринг-партнером Лукашенко, как и его отец на предыдущих выборах. Tut.by напоминает, что в 2010 году Сергей Гайдукевич , инициативная группа которого была больше, чем у Лукашенко, снял свою кандидатуру с президентских выборов и назвал их спектаклем.