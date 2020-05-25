Белорусский национальный лидер подчеркнул, что в стране сложилась своеобразная традиция — после того, как действующего президента страны регистрируют кандидатом на пост главы государства, правительство республики обновляется.

По словам Лукашенко, это делается для того, чтобы в кабинете министров не было ставленников нового лидера.

«Не то, что выборы прошли, за тебя проголосовали, а там родственников, любимых и прочих понапихал в это правительство», — пояснил Лукашенко.

Отмечается, что Александр Лукашенко будет баллотироваться в президенты Белоруссии шестой раз подряд. По его словам, выборы, намеченные на 9 августа, «пройдут честно и порядочно».

Ранее, как сообщал «Рамблер», Лукашенко заявил, что на фоне пандемии коронавируса причин для переноса президентских выборов в республике нет. Он подчеркнул, что о необходимости отложить голосование на неопределенный срок высказываются «не то враги, не то соперники».