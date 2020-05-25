В Белоруссии до проведения очередных президентских выборов произойдет смена членов кабинета министров, заявил глава республики Александр Лукашенко. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».
Белорусский национальный лидер подчеркнул, что в стране сложилась своеобразная традиция — после того, как действующего президента страны регистрируют кандидатом на пост главы государства, правительство республики обновляется.
По словам Лукашенко, это делается для того, чтобы в кабинете министров не было ставленников нового лидера.
«Не то, что выборы прошли, за тебя проголосовали, а там родственников, любимых и прочих понапихал в это правительство», — пояснил Лукашенко.
Отмечается, что Александр Лукашенко будет баллотироваться в президенты Белоруссии шестой раз подряд. По его словам, выборы, намеченные на 9 августа, «пройдут честно и порядочно».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Лукашенко заявил, что на фоне пандемии коронавируса причин для переноса президентских выборов в республике нет. Он подчеркнул, что о необходимости отложить голосование на неопределенный срок высказываются «не то враги, не то соперники».