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Алексиевич раскритиковала Лукашенко за «трагикомичное зрелище» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Сложно понять, что задумал Лукашенко»
Фото: РИА Новости
Запланированный в Белоруссии парад в честь Дня Победы станет «трагикомичным зрелищем, которое приведет к новой вспышке вируса», считает лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, белорусская писательница Светлана Алексиевич.
Белорусы «напуганы, больны и неспособны противостоять» властям государства, которые вынуждают выходить их на улицу на массовые мероприятия, заявила Алексиевич в интервью El Pais, передает RT.
По ее словам, белорусское общество напоминает ей человека, «который спит и не может проснуться, потому что у него не работают ни мышцы, ни мозг».
Она сравнила ситуацию с событиями на Чернобыльской АЭС в 1986 году, когда лидеры КПСС созвали рабочих на первомайскую демонстрацию.
Писательница отметила, что, несмотря на заверения Лукашенко о том, что присутствие на торжественных мероприятиях является добровольным, местные жители говорят об обратном.
«Реальность такова, что люди не хотят идти на парад, но организациям и заводам сказали, сколько их сотрудников должно пойти, так что это «добровольно-принудительное» посещение. Не будет ни одного важного гостя. Сложно понять, что задумал Лукашенко», — сказала она.
Алексиевич полагает, что глава республики пытается «поступать в противовес» России.
Ранее Лукашенко заявлял, что не может отменить военный парад к 75-летию Победы, несмотря на призывы ВОЗ.
Минский политолог Алексей Дзермант в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, зачем Лукашенко проводит парад Победы в нынешних условиях.
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Комментарии 86
СНГ , В мире , Светлана Алексиевич , ВОЗ , КПСС , Деловая газета "Взгляд"
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