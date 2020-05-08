Запланированный в Белоруссии парад в честь Дня Победы станет «трагикомичным зрелищем, которое приведет к новой вспышке вируса», считает лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, белорусская писательница Светлана Алексиевич

Белорусы «напуганы, больны и неспособны противостоять» властям государства, которые вынуждают выходить их на улицу на массовые мероприятия, заявила Алексиевич в интервью El Pais, передает RT.

По ее словам, белорусское общество напоминает ей человека, «который спит и не может проснуться, потому что у него не работают ни мышцы, ни мозг».

Она сравнила ситуацию с событиями на Чернобыльской АЭС в 1986 году, когда лидеры КПСС созвали рабочих на первомайскую демонстрацию.

Писательница отметила, что, несмотря на заверения Лукашенко о том, что присутствие на торжественных мероприятиях является добровольным, местные жители говорят об обратном.

«Реальность такова, что люди не хотят идти на парад, но организациям и заводам сказали, сколько их сотрудников должно пойти, так что это «добровольно-принудительное» посещение. Не будет ни одного важного гостя. Сложно понять, что задумал Лукашенко», — сказала она.

Алексиевич полагает, что глава республики пытается «поступать в противовес» России.

Ранее Лукашенко заявлял, что не может отменить военный парад к 75-летию Победы, несмотря на призывы ВОЗ

Минский политолог Алексей Дзермант в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, зачем Лукашенко проводит парад Победы в нынешних условиях.