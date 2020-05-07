Молдавия унизила Додона российскими деньгами

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Конституционный суд (КС) Молдавии 7 мая признал неконституционным соглашение о российском кредите в €200 млн Как передает ИА REGNUM, суд принял такое решение по запросу оппозиции.

В пропрезидентской Партии социалистов заявили, что КС превысил полномочия. О кредите с Россией договаривался президент Молдавии Игорь Додон , рассчитывавший, что российские деньги не только позволят закрыть дыру в бюджете, но и помогут ему переизбраться на президентских выборах в конце 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, молдавская оппозиция оспорила в Конституционном суде решение парламента от 23 марта о ратификации соглашения о предоставлении Москвой кредита в €200 млн Деньги должны были частично перекрыть дефицит бюджета Молдавии на 2020 г.

КС принял решение приостановить действие парламентского решения. Он по требованию оппозиционеров проверяет соответствие этого соглашения конституции Молдавии.