Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев решил продать несуществующий самолет
Киев решил продать несуществующий самолет
В мире
Су-57 опробовали в Сирии
Су-57 опробовали в Сирии
Оружие
Польша рискует покинуть ЕС
Польша рискует покинуть ЕС
В мире
Крым ответил Зеленскому
Крым ответил Зеленскому
Политика

Белоруссия дожала Россию с налоговым маневром 

Национальная Служба Новостей и ещё 6
6 часов назад
Белоруссия дожала Россию с налоговым маневром
Фото: Национальная Служба Новостей
Российская федерация выплатит Белоруссии компенсации за введение обратного акциза для НПЗ, пишет в среду, 18 декабря, РБК. Сумма субсидий может достигать полутора миллиардов долларов. Белоруссия вернула России грязную нефть Как сообщает «Газета.ру», согласно шестилетнему маневру, Белоруссия приобретала российскую нефть без выплаты пошлин, однако в 2019 году эта схема прекращает свое действие. Тем не менее, сторонам удалось договориться о выдаче белорусским нефтеперерабатывающим заводам отрицательного акциза. Таким образом, белорусские компании смогут получать вычет, как и российские, когда обе страны унифицируют налоговое законодательство. Пикировка России и Белоруссии относительно налогового маневра продолжалась почти весь 2019 год. При этом Белоруссия пыталась отыскать альтернативы российской нефти. В числе возможных варинатов поставки энергоносителей из различных регионов мира через порты Украины и стран Балтии, Ближнего Востока, Африки. Член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире НСН назвал подобные действия со стороны Белоруссии буквальным шантажом России.
Видео дня. Пропагандировавшего проституцию главу порносекты наказали
Национальная Служба Новостей: последние новости
На таджикско-киргизской границе произошли массовые столкновения На таджикско-киргизской границе произошли массовые столкновения Предвыборная палочная борьба в Белоруссии Предвыборная палочная борьба в Белоруссии Лукашенко разменял российские деньги на китайские Лукашенко разменял российские деньги на китайские
Комментарии
СНГ , Богдан Безпалько
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцам запретят въезд в РФ по внутренним паспортам
Украинцам запретят въезд в РФ по внутренним паспортам
Петросян пожаловался на преследования
Петросян пожаловался на преследования
Россиянам объяснили запрет на выезд из страны на Новый год
Россиянам объяснили запрет на выезд из страны на Новый год
Гузеева бросила новорожденного ребёнка
Гузеева бросила новорожденного ребёнка
Решена судьба мальчика с гречкой в коленях
Решена судьба мальчика с гречкой в коленях
Видео
Опубликовано видео танца Леонардо Ди Каприо
00:36
Опубликовано видео танца Леонардо Ди Каприо
Шоу-бизнес
Опубликовано видео ДТП в Иркутске
00:46
Опубликовано видео ДТП в Иркутске
Происшествия
Опубликовано видео крупного пожара в Манчестере
01:13
Опубликовано видео крупного пожара в Манчестере
Происшествия
Крым ответил Зеленскому
01:54
Крым ответил Зеленскому
Политика
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
00:44
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
Происшествия
Су-57 опробовали в Сирии
01:55
Су-57 опробовали в Сирии
Оружие Армия
Опубликовано видео с места ограбления в Петербурге
00:22
Опубликовано видео с места ограбления в Петербурге
Происшествия
Опубликовано видео самого скромного ограбления
01:43
Опубликовано видео самого скромного ограбления
Происшествия
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
01:31
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
Общество
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
04:53
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение