Белорусы продолжили протест против интеграции с Россией

Белорусы продолжили протестовать против «союзов с имперской Россией»

Минске возобновился стихийный митинг против углубленной интеграции Белоруссии Россией , сообщает TUT.BY.

Люди выкрикивают такие лозунги как «Далучайся!» («Присоединяйся!»), «Жыве Беларусь!», «Ніякіх саюзаў з імперскай Расіяй!» («Никаких союзов с имперской Россией!») и «Незалежнасць!» («Независимость!»). Некоторые держат бело-красно-белые флаги. Милиция призывает митингующих разойтись и напоминает, что акция не согласована с властями.

К началу акции на Октябрьской площади собрались около 300 человек, в том числе сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец , лидер движения «Разам» Вячеслав Сивчик и писатель Владимир Орлов , пишет «Интерфакс». Сивчик уточнил, что демонстранты направляются к российскому посольству.