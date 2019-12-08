Белорусы продолжили протест против интеграции с Россией

В Минске возобновился стихийный митинг против углубленной интеграции Белоруссии с Россией, сообщает TUT.BY.
Люди выкрикивают такие лозунги как «Далучайся!» («Присоединяйся!»), «Жыве Беларусь!», «Ніякіх саюзаў з імперскай Расіяй!» («Никаких союзов с имперской Россией!») и «Незалежнасць!» («Независимость!»). Некоторые держат бело-красно-белые флаги. Милиция призывает митингующих разойтись и напоминает, что акция не согласована с властями.
К началу акции на Октябрьской площади собрались около 300 человек, в том числе сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, лидер движения «Разам» Вячеслав Сивчик и писатель Владимир Орлов, пишет «Интерфакс». Сивчик уточнил, что демонстранты направляются к российскому посольству.
Уличные протесты в Минске против российско-белорусской интеграции начались 7 декабря, в день переговоров в Сочи с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.