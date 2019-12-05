Медведев назвал Союзное государство большой ценностью 

Союзное государство России и Белоруссии является большой ценностью. Уровень интеграции сохраняется на высоком уровне, несмотря на эмоциональный фон отношений Москвы и Минска, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Чиновник добавил, что нормализация отношений с западными державами требует мужества и работы над ошибками. Но зарубежные партнёры «должны сами объявить перемирие».
Политик добавил, что Москва готова к переговорам в двустороннем формате, если иностранные лидеры не готовы обсуждать проблемы коллегиально.
Ранее News.ru сообщал, что темпы инфляции в России по итогам 2019 года станут самыми низкими в истории страны — на уровне 3,8%. Это означает, что цены меняются именно в этом пределе.