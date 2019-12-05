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Медведев назвал Союзное государство большой ценностью 

News.ru + ещё 5 7 часов назад
Медведев назвал Союзное государство большой ценностью
Фото: News.ru
Союзное государство России и Белоруссии является большой ценностью. Уровень интеграции сохраняется на высоком уровне, несмотря на эмоциональный фон отношений Москвы и Минска, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Чиновник добавил, что нормализация отношений с западными державами требует мужества и работы над ошибками. Но зарубежные партнёры «должны сами объявить перемирие».
Политик добавил, что Москва готова к переговорам в двустороннем формате, если иностранные лидеры не готовы обсуждать проблемы коллегиально.
Ранее News.ru сообщал, что темпы инфляции в России по итогам 2019 года станут самыми низкими в истории страны — на уровне 3,8%. Это означает, что цены меняются именно в этом пределе.
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Теги:
СНГ , Транспортный налог , Строительство , Результаты ЕГЭ , Подготовка к учебному году , Дмитрий Медведев , Минск , Москва
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