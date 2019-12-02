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Происшествия

Россиян обвинили в даче взятки в Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Россиян обвинили в даче взятки в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Следственный комитет управления госбезопасности Белоруссии закончил предварительное расследование дела по взяткам во время поставок в страну телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и ПО, по которому обвиняют двух россиян.
«Предъявлены обвинения восьми должностным лицам государственных органов и банковских учреждений, восьми представителям коммерческих структур за совершение преступлений, предусмотренных статьями 430 и 431 Уголовного кодекса Республики Белоруссия (получение взятки, дача взятки)», — сообщили в КГБ республики, передает ТАСС.
Сумма взяток превысила 190 тыс. долларов.
Среди фигурантов значатся экс-заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрей Втюрин и двое россиян, передает РИА «Новости».
Также обвинения в получении взятки предъявлены бывшему председателю правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликсу Касперовичу, заместителю руководителя главного управления информационных технологий Национального банка Андрею Подгорному, начальнику главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Игорю Кудасову, директору Информационно-вычислительного центра министерства финансов Юрию Зданевичу, генеральному директору госпредприятия «Белтелеком» Сергею Сиводедову и другим.
Также в получении взятки обвиняются российские граждане: представители компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком» Виталий Горбачев и Владимир Казанцев.
«Всего по уголовному делу только у взяткополучателей изъято более 1,65 млн долларов (в том числе в облигациях), 62 тыс. евро, более одного килограмма золота. После ознакомления обвиняемых с материалами уголовное дело будет передано в Генеральную прокуратуру Республики Белоруссия для направления в суд», — сообщило ведомство.
Напомним, посольство России в Минске получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании в стране троих подозреваемых в даче взятки россиян.
Позднее вопрос о задержанных гражданах России в Белоруссии задали Кремлю.
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Теги:
СНГ , Происшествия , Андрей Подгорный , Владимир Казанцев , МИД , СКР , Минфин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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