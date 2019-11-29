В Белоруссии призвали не путать партнерство с Россией и союзным государством

Белоруссии Политолог Александр Шпаковский заявил НСН, что белорусы считают россиян самым дружественным народом, но на предложение войти в состав России большинство ответили бы отказом. Президенты России Владимир Путин Александр Лукашенко договорились встретиться до нового года. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков , главы Союзного государства увиделись накануне в Бишкеке на полях саммита ОДКБ. 8 декабря исполняется 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве. И сейчас стороны прорабатывают дорожные карты по ключевым вопросам партнерства. В преддверии торжеств и деловых встреч Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО обнародовал данные опроса об отношениях России и Белоруссии. 57% белорусских респондентов заявили что считают наиболее подходящими «союзнические» отношения с Россией, 31,8% — «партнерские»; 10,2% — «нейтральные». Еще 0,2% опрощенных заявили, что отношения двух государств должны быть «враждебными», такая же доля респондентов не смогла ответить на поставленный вопрос. Белорусский политолог Александр Шпаковский в эфире НСН заявил, что это вполне ожидаемые результаты, но нужно четко понимать, что Минск хочет союзных и равноправных отношений с Москвой. «За 20 лет существования Союзного государства мы можем наблюдать, что никакого поглощения не произошло. У белорусов дружественное восприятие русского народа. Многие поддерживают родственные связи. Насколько я знаю из опросов россиян, для них Белоруссия тоже лидирует в списке дружественных стран. Естественно, что люди хотят жить в союзнических и партнерских отношения с Россией», — пояснил политолог. Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что парафированная белорусским и российским премьерами программа действий по углублению интеграции в Союзном государстве не предполагает шагов, нарушающих принципы суверенитета и независимости. Лукашенко признался, что с Ельциным предлагал Клинтону возглавить Союзное государство «Я не вижу сегодня оснований для кривотолков, потому что никто никогда не позволит шагов, которые каким-то образом нарушают принципы суверенитета, независимости двух наших государств», — отмечал Мезенцев. По его словам, разговор сегодня о сближении национальных законодательств, в социально-экономической сфере. «Население воспринимает союз с Россией как союз двух суверенных дружественных стран. Если бы вопрос был поставлен иначе, например, о вхождении Белоруссии в состав России, то большинство ответили отказом. Белоруссия хочет быть независимым государством. Вся наша история доказывает, что нельзя допускать противоречий и вражды, как у России с Украиной. В случае принятия неверных политических решений, все может поменяться. Еще в 2014-ом году народы России и Украины считали себя дружественными, а Владимир Путин был одним из самых влиятельных иностранных политиков. Сейчас же ситуация противоположная», — резюмировал Александр Шпаковский. Ранее аналогичную позицию в эфире НСН высказал и экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич . По его мнению у России и Белоруссии должны быть партнерские отношения независимых государств.

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