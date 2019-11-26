Белоруссия планирует упростить въезд иностранцев

Власти Белоруссии обсуждают возможность расширения безвизовых зон для пребывания иностранных граждан и упрощения их въезда через аэропорты областных центров и наземные пункты пропуска. Об этом сообщил во вторник министр экономики Дмитрий Крутой на заседании белорусско-швейцарского делового совета.

"Планируем дальше расширять безвизовые зоны, упростить въезд для иностранных граждан через областные аэропорты и наземные пункты пропуска", — сказал глава Минэкономики, слова которого приводит агентство БелТА.

Крутой также отметил, что белорусское правительство рассчитывает в ближайшее время подписать соглашение с Россией о взаимном признании виз. Это, по его мнению, будет способствовать развитию контактов.

С июля 2018 года в соответствии с указом президента Белоруссии граждане 80 государств могут находиться в стране без виз сроком до 30 дней при условии их прибытия через международный аэропорт Минска. Также для развития туризма было принято решение о безвизовом пребывании иностранцев в безвизовых зонах в Брестской и Гродненской областях.

Ранее планировалась, что межправительственное соглашение между Белоруссией и РФ о взаимном признании виз будет подписано в декабре 2018 в Бресте на заседании Совета министров Союзного государства, однако подписание не состоялось. Белорусская сторона мотивировала это необходимостью проведения перед подписанием документа внутригосударственных процедур. Проект документа предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственное въезжать в РФ. Точно так же с российской визой иностранцы смогут посещать Белоруссию.