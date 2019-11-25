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Президента Белоруссии выберут по старинке 

Газета.Ru 1 час назад
Президента Белоруссии выберут по старинке
Фото: EPA / ТАСС
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что белорусского президента будут выбирать в 2020 году по старой избирательной системе, сообщает "Интерфакс".
Планируется, что менять избирательное законодательство на президентских выборах страна не будет, так как до гонки кандидатов остался всего год. А изменение означает нарушение международной нормы.
"Правила игры должны устояться", — подчеркнула Ермошина.
Однако глава ЦИК не исключила, что до выборов в Белоруссии может только совершенствоваться правоприменительная практика. В частности, должна появиться безбарьерная среда для избирателей с ограниченными возможностями и улучшение условий голосования.
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Теги:
СНГ , В мире , Лидия Ермошина , Центризбирком России , Интерфакс
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