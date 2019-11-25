Президента Белоруссии выберут по старинке

Белоруссии Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что белорусского президента будут выбирать в 2020 году по старой избирательной системе, сообщает "Интерфакс".

Планируется, что менять избирательное законодательство на президентских выборах страна не будет, так как до гонки кандидатов остался всего год. А изменение означает нарушение международной нормы.

"Правила игры должны устояться", — подчеркнула Ермошина.

Однако глава ЦИК не исключила, что до выборов в Белоруссии может только совершенствоваться правоприменительная практика. В частности, должна появиться безбарьерная среда для избирателей с ограниченными возможностями и улучшение условий голосования.