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Евросоюз раскритиковал выборы в Белоруссии 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Евросоюз раскритиковал выборы в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Европейская служба внешних связей распространила заявление о прошедших в Белоруссии парламентских выборах. В нём сообщаемся, что у Минска была возможность провести избирательный процесс в соответствии с международными нормами, однако она была упущена.
По данным ведомства, выборы прошли в целом спокойно, однако международная миссия ОБСЕ обнаружила полное игнорирование властями основных свобод собраний, выражений мнения и ассоциаций, передаёт ТАСС.
Кроме того, ОБСЕ отмечает, что предвыборная агитация была ограничена, она в целом не предусматривала содержательного или конкурентного политического соперничества, — подчеркнули в ЕС.
Там отметили, что в преддверии президентских выборов 2020 года Минску необходимо возобновить работу по проведению комплексной избирательной реформы. Эти действия будут иметь ключевое значения для развития отношения Белоруссии и Евросоюза.
Как писал News.ru, в Белоруссии 17 ноября прошли парламентские выборы. По данным Центризбиркома, явка на них составила 77,22%, а в законодательный орган прошли только провластные партии. Представители оппозиции на этот раз не попали в парламент, хотя в его предыдущем составе заседали два оппозиционера.
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Теги:
СНГ , В мире , ЕС , ОБСЕ , ИТАР-ТАСС , Минск
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