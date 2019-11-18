Евросоюз раскритиковал выборы в Белоруссии

Европейская служба внешних связей распространила заявление о прошедших в Белоруссии парламентских выборах. В нём сообщаемся, что у Минска была возможность провести избирательный процесс в соответствии с международными нормами, однако она была упущена.

По данным ведомства, выборы прошли в целом спокойно, однако международная миссия ОБСЕ обнаружила полное игнорирование властями основных свобод собраний, выражений мнения и ассоциаций, передаёт ТАСС.

Кроме того, ОБСЕ отмечает, что предвыборная агитация была ограничена, она в целом не предусматривала содержательного или конкурентного политического соперничества, — подчеркнули в ЕС

Там отметили, что в преддверии президентских выборов 2020 года Минску необходимо возобновить работу по проведению комплексной избирательной реформы. Эти действия будут иметь ключевое значения для развития отношения Белоруссии и Евросоюза.

Как писал News.ru, в Белоруссии 17 ноября прошли парламентские выборы. По данным Центризбиркома, явка на них составила 77,22%, а в законодательный орган прошли только провластные партии. Представители оппозиции на этот раз не попали в парламент, хотя в его предыдущем составе заседали два оппозиционера.